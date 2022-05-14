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14.05.2022  08:42   

єМалятко снова в Дії

Родители новорожденных снова могут зарегистрировать ребенка онлайн.

єМалятко снова в Дії

Регистрация займет до 10 минут на портале Дія, передает РЕДПОСТ.

Также на єМалятко можно заказать до 9 других государственных услуг, необходимых для новорожденного ребенка:

свидетельство о рождении,
уникальный номер записи в реестре,
РНОКПП (карта налогоплательщика),
помощь при рождении,
помощь на ребенка из многодетной семьи,
денежная компенсация за пакунок малюка,
внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.

Напомним, в Украине изменены правила компенсации за разрушенное жилье во время войны.

Тэги:  дия, регистрация
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