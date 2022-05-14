єМалятко снова в Дії

Родители новорожденных снова могут зарегистрировать ребенка онлайн.
Регистрация займет до 10 минут на портале Дія, передает РЕДПОСТ.
Также на єМалятко можно заказать до 9 других государственных услуг, необходимых для новорожденного ребенка:
свидетельство о рождении,
уникальный номер записи в реестре,
РНОКПП (карта налогоплательщика),
помощь при рождении,
помощь на ребенка из многодетной семьи,
денежная компенсация за пакунок малюка,
внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.
Напомним, в Украине изменены правила компенсации за разрушенное жилье во время войны.
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