14.05.2022 08:42

єМалятко снова в Дії

Родители новорожденных снова могут зарегистрировать ребенка онлайн.

Регистрация займет до 10 минут на портале Дія, передает РЕДПОСТ.



Также на єМалятко можно заказать до 9 других государственных услуг, необходимых для новорожденного ребенка:



свидетельство о рождении,

уникальный номер записи в реестре,

РНОКПП (карта налогоплательщика),

помощь при рождении,

помощь на ребенка из многодетной семьи,

денежная компенсация за пакунок малюка,

внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.

Напомним, в Украине изменены правила компенсации за разрушенное жилье во время войны.