Враг отводит войска от Харькова, - Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Основные усилия противника сосредотачивались на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставки.
На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Долгенькое, Долина и Гусаровка Изюмского района.
Российские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Капитоловка и Диброва Харьковской области.
Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Напомним, 13 мая российские оккупанты обстреляли освобожденный поселок Циркуны и район Харькова Большая Даниловка.
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