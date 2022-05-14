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14.05.2022  08:16   Рита Парфенова

Враг отводит войска от Харькова, - Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Основные усилия противника сосредотачивались на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставки.

На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Долгенькое, Долина и Гусаровка Изюмского района.

Российские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Капитоловка и Диброва Харьковской области.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Напомним, 13 мая российские оккупанты обстреляли освобожденный поселок Циркуны и район Харькова Большая Даниловка.

Тэги:  агрессия россии, геншттаб, харьков
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