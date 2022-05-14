Под обстрел попали Циркуны и Большая Даниловка (фото)

Враг снова обстрелял освобожденный поселок Циркуны на Харьковщине
Об этом сообщил работник Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает РЕДПОСТ.
Освобожденный поселок Циркуны и район Харькова Большая Даниловка российские оккупанты обстреляли 13 мая.
«Сильно горит дом, по крайней мере, один. Также горит дом в Великой Даниловке. Был сильный обстрел. Слышно не менее 10 выстрелов из чего-то тяжелого», - уточнили в Центре.
Напомним, утром 12 мая утром враг обстрелял Дергачи. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: