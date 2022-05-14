14.05.2022 07:59 Рита Парфенова

Под обстрел попали Циркуны и Большая Даниловка (фото)

Враг снова обстрелял освобожденный поселок Циркуны на Харьковщине

Об этом сообщил работник Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает РЕДПОСТ.

Освобожденный поселок Циркуны и район Харькова Большая Даниловка российские оккупанты обстреляли 13 мая.

«Сильно горит дом, по крайней мере, один. Также горит дом в Великой Даниловке. Был сильный обстрел. Слышно не менее 10 выстрелов из чего-то тяжелого», - уточнили в Центре.

Напомним, утром 12 мая утром враг обстрелял Дергачи. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших.