Утренний обстрел 12 мая: под Харьковом есть погибший

За прошедшие сутки от обстрелов страдали населенные пункты области.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, в самом Харькове сутки прошли спокойно, враг не наносил ударов по городу.
Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка. Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Дергачам. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших.
Горожан в очередной раз просят не расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью. По возможности меньше находитесь на улице.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 12 мая.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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