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12.05.2022  10:54   Рита Парфенова

Утренний обстрел 12 мая: под Харьковом есть погибший

За прошедшие сутки от обстрелов страдали населенные пункты области.

оккупанты обстреляли дергачи

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в самом Харькове сутки прошли спокойно, враг не наносил ударов по городу.

Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка. Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Дергачам. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших.

Горожан в очередной раз просят не расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью. По возможности меньше находитесь на улице.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 12 мая.

 

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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