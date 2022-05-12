12.05.2022 10:54 Рита Парфенова

Утренний обстрел 12 мая: под Харьковом есть погибший

За прошедшие сутки от обстрелов страдали населенные пункты области.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в самом Харькове сутки прошли спокойно, враг не наносил ударов по городу.



Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка. Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Дергачам. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших.



Горожан в очередной раз просят не расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью. По возможности меньше находитесь на улице.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 12 мая.