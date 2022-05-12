Под Харьковом обстрелом перебит газопровод: десятки тысяч домов отключили "от трубы"

Вражеский снаряд перебил газопровод в Харьковском районе
Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА, передает РЕДПОСТ.
"Очередной вражеский снаряд, выпущенный по мирным населенным пунктам региона, вечером 11 мая прямым попаданием перебил газопровод высокого давления диаметром 500 мм в Харьковском районе", - сообщили в Департаменте.
Временно без газоснабжения осталось 17,5 тыс. домовладений. Газ отключен в 9 населенных пунктах:
Специалисты АО «Харьковгаз» сейчас делают все возможное для быстрого восстановления газоснабжения. Учитывая значительный объем ремонтных работ, восстановление может занять несколько дней.
Напомним, ранее в результате обстрелов был поврежден газопровод, обеспечивающий потребителей в селе Малая Рогань, поселках Рогань и Докучаевское.
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