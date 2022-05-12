12.05.2022 11:12 Рита Парфенова

Под Харьковом обстрелом перебит газопровод: десятки тысяч домов отключили "от трубы"

Вражеский снаряд перебил газопровод в Харьковском районе

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА, передает РЕДПОСТ.



"Очередной вражеский снаряд, выпущенный по мирным населенным пунктам региона, вечером 11 мая прямым попаданием перебил газопровод высокого давления диаметром 500 мм в Харьковском районе", - сообщили в Департаменте.



Временно без газоснабжения осталось 17,5 тыс. домовладений. Газ отключен в 9 населенных пунктах:

г. Люботин,

пгт Новый Высокий,

пгт Покотиловка,

пгт Коротич,

пгт Рай-Оленовка,

с. Березовка,

садовое общество Бор,

садовое общество Универсал,

садовое общество Шасси.

Специалисты АО «Харьковгаз» сейчас делают все возможное для быстрого восстановления газоснабжения. Учитывая значительный объем ремонтных работ, восстановление может занять несколько дней.

Напомним, ранее в результате обстрелов был поврежден газопровод, обеспечивающий потребителей в селе Малая Рогань, поселках Рогань и Докучаевское.