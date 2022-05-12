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12.05.2022  11:12   Рита Парфенова

Под Харьковом обстрелом перебит газопровод: десятки тысяч домов отключили "от трубы"

Вражеский снаряд перебил газопровод в Харьковском районе

Под Харьковом перебит газопровод

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА, передает РЕДПОСТ.

"Очередной вражеский снаряд, выпущенный по мирным населенным пунктам региона, вечером 11 мая прямым попаданием перебил газопровод высокого давления диаметром 500 мм в Харьковском районе", - сообщили в Департаменте.

Временно без газоснабжения осталось 17,5 тыс. домовладений. Газ отключен в 9 населенных пунктах:

  • г. Люботин,
  • пгт Новый Высокий,
  • пгт Покотиловка,
  • пгт Коротич,
  • пгт Рай-Оленовка,
  • с. Березовка,
  • садовое общество Бор,
  • садовое общество Универсал,
  • садовое общество Шасси.

Специалисты АО «Харьковгаз» сейчас делают все возможное для быстрого восстановления газоснабжения. Учитывая значительный объем ремонтных работ, восстановление может занять несколько дней.

Напомним, ранее в результате обстрелов был поврежден газопровод, обеспечивающий потребителей в селе Малая Рогань, поселках Рогань и Докучаевское.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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