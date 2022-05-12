12.05.2022 11:25 Виталий Хиневич

Правоохранители продолжают документировать военные преступления российских военных

Был проведен дополнительный осмотр места расстрела автоколонны из Волчанска.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 4 мая 2022 года 15 автомобилей выехали из оккупированного российскими военными города Волчанск Чугуевского района. По дороге возле поселка городского типа Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями.

На обочине автодороги между населенными пунктами поселка городского типа Старый Салтов и села Верхний Салтов найдены шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа, среди которых - тело 13-летней девушки, которая ранее находилась в розыске

По указанному факту Чугуевской окружной прокуратурой Харьковской области было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

11 мая текущего года в рамках указанного уголовного производства правоохранители провели дополнительный осмотр места происшествия. Также допрошены жители поселка городского типа Старый Салтов.

Полученная информация будет использована следственным органом для назначения экспертиз с целью получения данных о видах применяемого оружия, подтверждение места, из которого производился обстрел.