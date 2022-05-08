    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Обстрел оккупантами авто-колоны возле Старого Салтова: найдены останки пропавшей девочки
08.05.2022  12:02   Виталий Хиневич

Обстрел оккупантами авто-колоны возле Старого Салтова: найдены останки пропавшей девочки

Из-за вражеских обстрелов автомобильная колона не добралась до места назначения.

Расстрел автомобильной колоны Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.
 
Сообщается, 4 мая 2022 года в полицию поступила информация о потере связи с людьми, двигавшимися колонной из 15 авто, около поселка городского типа Старый Салтов в направлении Харькова с целью выехать на территорию подконтрольную ВСУ. Из-за вражеских обстрелов добраться до места назначения автомобили не смогли. Установить местонахождение автомобилей удалось 6 мая.
 
«Прибыв на место, следователи обнаружили разбитый вражеский танк, в 150-ти метрах от него, в направлении колонны, два обгоревших трупа с остатками военной формы РФ, еще через 300 метров от них - 6 автомобилей с отверстиями от пуль и обломков. В автомобилях найдено 4 трупа, предварительно - участники эвакуационной колонны. Сейчас идентифицировать все трупы не возможно из-за их состояния»,- сообщает Сергей Болвинов.
 
Кроме этого отмечается, что в автомобиле, в котором находилась пропавшая девочка София Раецкая, найдены останки трупа и кулон, на который ссылаются ее родственники.
 
На основании данных фактов зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее в Харьковской области разыскивали пропавшую девочку.
 
Источник:   Сергей Болвинов
 Тэги:  агрессия россии, харьков, криминал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.05 Криминал и происшествия Харьков на утро 8 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС 07.05 Криминал и происшествия Самая горячая точка в ​​Харьковской области - Изюмское направление 07.05 Общество Мемориальных мероприятий 8-9 мая в Харькове не будет
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 