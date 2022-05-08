08.05.2022 12:02 Виталий Хиневич

Обстрел оккупантами авто-колоны возле Старого Салтова: найдены останки пропавшей девочки

Из-за вражеских обстрелов автомобильная колона не добралась до места назначения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

Сообщается, 4 мая 2022 года в полицию поступила информация о потере связи с людьми, двигавшимися колонной из 15 авто, около поселка городского типа Старый Салтов в направлении Харькова с целью выехать на территорию подконтрольную ВСУ. Из-за вражеских обстрелов добраться до места назначения автомобили не смогли. Установить местонахождение автомобилей удалось 6 мая.

«Прибыв на место, следователи обнаружили разбитый вражеский танк, в 150-ти метрах от него, в направлении колонны, два обгоревших трупа с остатками военной формы РФ, еще через 300 метров от них - 6 автомобилей с отверстиями от пуль и обломков. В автомобилях найдено 4 трупа, предварительно - участники эвакуационной колонны. Сейчас идентифицировать все трупы не возможно из-за их состояния»,- сообщает Сергей Болвинов.

Кроме этого отмечается, что в автомобиле, в котором находилась пропавшая девочка София Раецкая, найдены останки трупа и кулон, на который ссылаются ее родственники.

На основании данных фактов зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харьковской области разыскивали пропавшую девочку.