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12.05.2022  10:44   Рита Парфенова

Рашисты расстреляли дом из танка в оккупированном селе под Харьковом

В результате обстрела погибли двое мужчин и женщина.

Рашисты расстреляли дом из танка в оккупированном селе под Харьковом

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 27 марта 2022 года во время оккупации села Степанки Харьковского района военные страны-агрессора произвели обстрел жилого дома из танка. В результате обстрела погибли двое мужчин и женщина. Небезразличные жители села похоронили их во дворе дома, где проживали погибшие.

После освобождения села Степанки от российских военнослужащих люди сразу сообщили о зверствах оккупантов в телеграмм-боте областной прокуратуры.

11 мая 2022 года правоохранители на выезде в населенный пункт провели первоочередные следственные действия по факту умышленных убийств гражданских лиц.

Рашисты расстреляли дом из танка в оккупированном селе под Харьковом

Тела убитых были эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области следственным отделом Нацполиции начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас решается вопрос определения подследственности в уголовном производстве по Управлению СБУ в Харьковской области.

Напомним, 8 мая оккупанты одновременно обстреляли город Богодухов и село Лозовая Богодуховского района: есть погибшие и раненые.

Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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