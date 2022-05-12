12.05.2022 10:44 Рита Парфенова

Рашисты расстреляли дом из танка в оккупированном селе под Харьковом

В результате обстрела погибли двое мужчин и женщина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 27 марта 2022 года во время оккупации села Степанки Харьковского района военные страны-агрессора произвели обстрел жилого дома из танка. В результате обстрела погибли двое мужчин и женщина. Небезразличные жители села похоронили их во дворе дома, где проживали погибшие.



После освобождения села Степанки от российских военнослужащих люди сразу сообщили о зверствах оккупантов в телеграмм-боте областной прокуратуры.



11 мая 2022 года правоохранители на выезде в населенный пункт провели первоочередные следственные действия по факту умышленных убийств гражданских лиц.





Тела убитых были эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.



При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области следственным отделом Нацполиции начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас решается вопрос определения подследственности в уголовном производстве по Управлению СБУ в Харьковской области.

Напомним, 8 мая оккупанты одновременно обстреляли город Богодухов и село Лозовая Богодуховского района: есть погибшие и раненые.