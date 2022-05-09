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09.05.2022  08:53   

Оккупанты обстреляли поселки под Харьковом: есть погибшие

8 мая оккупанты одновременно обстреляли два населенных пункта на Богодуховщине: есть погибшие и раненые.

Оккупанты обстреляли поселки под Харьковом

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, 8 мая 2022 года российские военнослужащие одновременно открыли огонь по городу Богодухов и селу Лозовая Богодуховского района.

В результате обстрела российских захватчиков в Богодухове трое мирных жителей получили ранения. 48-летняя женщина скончалась. Поврежден ряд жилых домов. Из-за обстрела оккупантов в Лозовой погибла 41-летняя женщина.

Осмотр места происшествия проводили следователи СО Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СБУ начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в деоккупированных селах Малая Рогань, Бисквитное и Ольховка правоохранители собирают доказательства преступлений российских военных.

Тэги:  агрессия россии, прокуратура, обстрел, харьков
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