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09.05.2022  10:11   

Жители города помогают защищать Харьков (фото)

Горожане помогают в обустройстве заграждений на улицах Харькова.

Жители города помогают защищать Харьков
 
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, жители Холодногорского района в помощь военным обустраивают заградительные барьеры из мешков с песком.
 
«Каждый харьковчанин – герой, каждый, кто работает во благо своего города в эти темные времена, -  герой дважды! Сейчас для всех нас непростое время, но мы верим, что вместе преодолеем все трудности и торжественно отпразднуем победу Украины», - отметили в Администрации Холодногорского района.
 
Жители города помогают защищать Харьков Жители города помогают защищать Харьков
 
Напомним,  волонтеры инициативы «Восстановим Харьков вместе» совместно с сотрудниками ГСЧС и коммунальщиками продолжают разбирать завалы разрушенных зданий.Все желающие помочь в восстановлении Харькова – в уборке завалов и мусора, ремонте домов и площадок – могут записаться на участие в работах, заполнив специальную форму или выбрав локацию на сайте. Для уточнения организационных вопросов и конструктивных предложений можно связаться в Telegram с @Inna_Koordinator и @Oleksandra_Kapinus.

 

Тэги:  волонтеры, харьков
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