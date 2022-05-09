09.05.2022 10:11
Жители города помогают защищать Харьков (фото)
Горожане помогают в обустройстве заграждений на улицах Харькова.
Как передает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу горсовета, жители Холодногорского района в помощь военным обустраивают заградительные барьеры из мешков с песком.
«Каждый харьковчанин – герой, каждый, кто работает во благо своего города в эти темные времена, - герой дважды! Сейчас для всех нас непростое время, но мы верим, что вместе преодолеем все трудности и торжественно отпразднуем победу Украины», - отметили в Администрации Холодногорского района.
Напомним, волонтеры инициативы «Восстановим Харьков вместе» совместно с сотрудниками ГСЧС и коммунальщиками продолжают разбирать завалы
разрушенных зданий.Все желающие помочь в восстановлении Харькова – в уборке завалов и мусора, ремонте домов и площадок – могут записаться на участие в работах, заполнив специальную форму
или выбрав локацию на сайте
. Для уточнения организационных вопросов и конструктивных предложений можно связаться в Telegram с @Inna_Koordinator
и @Oleksandra_Kapinus
.
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