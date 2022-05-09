09.05.2022 11:21 Виталий Хиневич

В Харькове полиция разыскивала пропавшего подростка и выявляла наркотики

За прошедшие сутки в органы полиции поступило 1212 сообщений от граждан о правонарушениях и других событиях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 17 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности.

Ежедневно полицейские Харьковщины проводят работу по недопущению незаконных действий против общества.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщение харьковчанки об исчезновении ее 16-летней дочери. Несовершеннолетняя ушла из дома и заявила родным, что не намерена возвращаться.

Правоохранители срочно организовали розыскные мероприятия, установили место нахождения ребенка и вернули его родителям.

Кроме этого, бойцы полка полиции особого назначения во время патрулирования территории города Харькова на Юбилейном проспекте обнаружили мужчину, который имел при себе наркотические вещества.

Напомним, ранее в Харькове украли троллейбусные провода.