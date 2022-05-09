Двое мужчин погибли во время обстрела села под Харьковом

8 мая российские военные открыли огонь по с. Калиново: два человека погибли.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 8 мая 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел села Калиново Богодуховского района.
В результате обстрела оккупантов погибли двое мужчин.
Повреждены десять жилых домов, еще с десяток разрушены.
Следователи СБУ началио досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 8 мая оккупанты одновременно обстреляли город Богодухов и село Лозовая Богодуховского района: есть погибшие и раненые.
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