09.05.2022 11:32 Рита Парфенова

Двое мужчин погибли во время обстрела села под Харьковом

8 мая российские военные открыли огонь по с. Калиново: два человека погибли.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 8 мая 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел села Калиново Богодуховского района.



В результате обстрела оккупантов погибли двое мужчин.



Повреждены десять жилых домов, еще с десяток разрушены.

Следователи СБУ началио досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 8 мая оккупанты одновременно обстреляли город Богодухов и село Лозовая Богодуховского района: есть погибшие и раненые.