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09.05.2022  11:32   Рита Парфенова

Двое мужчин погибли во время обстрела села под Харьковом

8 мая российские военные открыли огонь по с. Калиново: два человека погибли.

8 мая российские военные открыли огонь по с. Калиново

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 8 мая 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел села Калиново Богодуховского района.

В результате обстрела оккупантов погибли двое мужчин.

Повреждены десять жилых домов, еще с десяток разрушены.

Следователи СБУ  началио досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 8 мая оккупанты одновременно обстреляли город Богодухов и село Лозовая Богодуховского района: есть погибшие и раненые.

Тэги:  агрессия россии, прокуратура, обстрел, харьков
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