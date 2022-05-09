09.05.2022 11:37 Виталий Хиневич

Харьковчан просят сообщать о неполадках трубопроводов

Коммунальные службы обеспечивают горожан подачей воды.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что бригады комплекса «Харьковводоснабжение» и КП «Харьковводоканал» ежедневно проводят ремонтные работы для обеспечения бесперебойной поставки холодной воды жителям Холодногорского района.

Таким образом, рабочие ремонтируют внешние сети холодного водоснабжения, упорядочивают смотровые колодцы и восстанавливают поврежденные участки трубопроводов.

Для экономии времени ремонтных бригад жителей района просят подробнее сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по телефону 15-33.