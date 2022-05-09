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09.05.2022  11:37   Виталий Хиневич

Харьковчан просят сообщать о неполадках трубопроводов

Коммунальные службы обеспечивают горожан подачей воды.

Харьков коммунальные рабочие
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что бригады комплекса «Харьковводоснабжение» и КП «Харьковводоканал» ежедневно проводят ремонтные работы для обеспечения бесперебойной поставки холодной воды жителям Холодногорского района. 
 
Таким образом, рабочие ремонтируют внешние сети холодного водоснабжения, упорядочивают смотровые колодцы и восстанавливают поврежденные участки трубопроводов.
 
Для экономии времени ремонтных бригад жителей района просят подробнее сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по телефону 15-33.
 
Напомним, харьковские коммунальщики готовят город к новому отопительному сезону.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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