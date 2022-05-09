09.05.2022 11:37 Виталий Хиневич
Харьковчан просят сообщать о неполадках трубопроводов
Коммунальные службы обеспечивают горожан подачей воды.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что бригады комплекса «Харьковводоснабжение» и КП «Харьковводоканал» ежедневно проводят ремонтные работы для обеспечения бесперебойной поставки холодной воды жителям Холодногорского района.
Таким образом, рабочие ремонтируют внешние сети холодного водоснабжения, упорядочивают смотровые колодцы и восстанавливают поврежденные участки трубопроводов.
Для экономии времени ремонтных бригад жителей района просят подробнее сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по телефону 15-33.
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