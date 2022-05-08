08.05.2022 14:50 Виталий Хиневич

В Харьковской области собирают доказательства преступлений российских военных (фото)

Глава областной прокуратуры Александр Фильчаков совместно со следственно-оперативной группой провели осмотр места происшествия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что с первых дней полномасштабного российского вторжения села Мала Рогань, Бисквитное и Ольховка оказались в оккупации. Силами украинских военных населенные пункты были освобождены от российских захватчиков.

8 мая 2022 года глава областной прокуратуры Александр Фильчаков совместно со следственно-оперативной группой провели осмотр места происшествия.

«В ходе следственных действий с привлечением экспертов взрывотехнической службы Национальной полиции Украины и НИЭКЦ МВД Украины, обнаружены и изъяты дополнительные вещественные доказательства, в том числе остатки вражеской техники, что в очередной раз подтверждает причастность российской армии в войне против Украины»,- сообщили в прокуратуре.

Полученная информация будет использована следственным органом для назначения экспертиз с целью получения данных о видах применяемого российскими захватчиками оружия, подтверждении мест из которых производились артиллерийские обстрелы, и ущерба, нанесенного в результате этих обстрелов.

Напомним, в Харьковской области больных туберкулезом оккупанты выгнали на улицу.