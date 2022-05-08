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08.05.2022  14:50   Виталий Хиневич

В Харьковской области собирают доказательства преступлений российских военных (фото)

Глава областной прокуратуры Александр Фильчаков совместно со следственно-оперативной группой провели осмотр места происшествия.

Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что с первых дней полномасштабного российского вторжения села Мала Рогань, Бисквитное и Ольховка оказались в оккупации. Силами украинских военных населенные пункты были освобождены от российских захватчиков.
 
8 мая 2022 года глава областной прокуратуры Александр Фильчаков совместно со следственно-оперативной группой провели осмотр места происшествия.
 
Харьковская область
 
«В ходе следственных действий с привлечением экспертов взрывотехнической службы Национальной полиции Украины и НИЭКЦ МВД Украины, обнаружены и изъяты дополнительные вещественные доказательства, в том числе остатки вражеской техники, что в очередной раз подтверждает причастность российской армии в войне против Украины»,- сообщили в прокуратуре.
 
Харьковская область
 
Полученная информация будет использована следственным органом для назначения экспертиз с целью получения данных о видах применяемого российскими захватчиками оружия, подтверждении мест из которых производились артиллерийские обстрелы, и ущерба, нанесенного в результате этих обстрелов.
 
Напомним, в Харьковской области больных туберкулезом оккупанты выгнали на улицу.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков, криминал
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