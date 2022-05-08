08.05.2022 15:16 Дмитрий Колоней

Харьковчане могут теперь оформить сразу внутренний и загранпаспорт

Об этом сообщили в харьковском Центре предоставления административных услуг.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь Центре предоставления административных услуг Харькова, правительство Украины внедрило экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного) паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Там отметили, что из-за войны у украинцев возникла необходимость быстрого и удобного оформления или восстановления утраченных паспортных документов. Поэтому экспериментальным проектом лицу, достигшему 14-летнего возраста, предоставлена​​возможность одновременно с ID-картой оформить также загранпаспорт (при этом заявление для его оформления с 14 лет подается лицом без присутствия законного представителя).

В дальнейшем, в случае потери документов или необходимости их обмена в связи с изменением персональных данных, лицо также может обратиться за оформлением ID-карты и загранпаспорта без необходимости сначала оформлять ID-карту, а только после ее получения обращаться за оформлением загранпаспорта.

Получить такую ​​услугу можно в работающих отделениях территориальных органов/территориальных подразделений ГМС, центрах предоставления административных услуг или отдельных подразделений государственного предприятия «Документ» (центры обслуживания граждан «Паспортный сервис»). Учитывая военную ситуацию, в Харькове и Харьковской области указанные услуги не предоставляются.

Воспользоваться этой услугой граждане Украины смогут после официальной публикации постановления Кабинета Министров и технической реализации в информационно-коммуникационной системе Государственной миграционной службы.