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08.05.2022  15:16   Дмитрий Колоней

Харьковчане могут теперь оформить сразу внутренний и загранпаспорт

Об этом сообщили в харьковском Центре предоставления административных услуг.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь Центре предоставления административных услуг Харькова, правительство Украины внедрило экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного) паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
 
Там отметили, что из-за войны у украинцев возникла необходимость быстрого и удобного оформления или восстановления утраченных паспортных документов. Поэтому экспериментальным проектом лицу, достигшему 14-летнего возраста, предоставлена​​возможность одновременно с ID-картой оформить также загранпаспорт (при этом заявление для его оформления с 14 лет подается лицом без присутствия законного представителя).
 
В дальнейшем, в случае потери документов или необходимости их обмена в связи с изменением персональных данных, лицо также может обратиться за оформлением ID-карты и загранпаспорта без необходимости сначала оформлять ID-карту, а только после ее получения обращаться за оформлением загранпаспорта.
 
Получить такую ​​услугу можно в работающих отделениях территориальных органов/территориальных подразделений ГМС, центрах предоставления административных услуг или отдельных подразделений государственного предприятия «Документ» (центры обслуживания граждан «Паспортный сервис»). Учитывая военную ситуацию, в Харькове и Харьковской области указанные услуги не предоставляются.
 
Воспользоваться этой услугой граждане Украины смогут после официальной публикации постановления Кабинета Министров и технической реализации в информационно-коммуникационной системе Государственной миграционной службы.
 
Тэги:  оформление паспорта, загранпаспорт, харьков
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