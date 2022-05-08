08.05.2022 15:48 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов поздравил харьковчан с наступающим Днем победы

В харьковском метро прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в мероприятии на станции метро "Исторический музей" приняли участие Харьковский городской голова Игорь Терехов, украинские военнослужащие, коммунальщики, ветераны, жители города.

Игорь Терехов отметил, что в этом году из-за вторжения в Украину российских оккупантов харьковчане впервые не пошли на Мемориал, где по традиции возлагали цветы к монументу Родины-матери и отдавали дань памяти погибшим героям.

Читайте также: Игорь Терехов призвал харьковчан не ходить на Мемориал в праздничные дни

«Наверное, никто и в страшном сне не мог представить, что, спустя многие годы, внуки и правнуки российских солдат, которые плечом к плечу защищали с украинцами Родину от немецко-фашистских захватчиков, придут в Украину и будут нас убивать», - отметил городской голова.

Также мэр поблагодарил за героизм и мужество харьковчан, которые в это сложное время остаются жить и работать в родном городе.

«И неслучайно Президент Украины Владимир Зеленский наградил нас почетным званием: Харьков - это город-герой! Сегодня хочу поздравить всех вас с праздником и пожелать крепкого здоровья, счастья и, самое главное, - мирного неба над головой. Мы обязательно победим!» - подчеркнул Игорь Терехов.