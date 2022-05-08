    
Главная Новости Харькова Власть Игорь Терехов поздравил харьковчан с наступающим Днем победы
08.05.2022  15:48   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов поздравил харьковчан с наступающим Днем победы

В харьковском метро прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в мероприятии на станции метро "Исторический музей" приняли участие Харьковский городской голова Игорь Терехов, украинские военнослужащие, коммунальщики, ветераны, жители города. 
 
Игорь Терехов отметил, что в этом году из-за вторжения в Украину российских оккупантов харьковчане впервые не пошли на Мемориал, где по традиции возлагали цветы к монументу Родины-матери и отдавали дань памяти погибшим героям. 
 
 
«Наверное, никто и в страшном сне не мог представить, что, спустя многие годы, внуки и правнуки российских солдат, которые плечом к плечу защищали с украинцами Родину от немецко-фашистских захватчиков, придут в Украину и будут нас убивать», - отметил городской голова. 
 
Также мэр поблагодарил за героизм и мужество харьковчан, которые в это сложное время остаются жить и работать в родном городе. 
 
«И неслучайно Президент Украины Владимир Зеленский наградил нас почетным званием: Харьков - это город-герой!  Сегодня хочу поздравить всех вас с праздником и пожелать крепкого здоровья, счастья и, самое главное, - мирного неба над головой. Мы обязательно победим!» - подчеркнул Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день победы, игорь терехов, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.05 Общество В Харькове поздравили ветеранов Второй мировой войны 07.05 Власть Игорь Терехов призвал харьковчан не ходить на Мемориал в праздничные дни 07.05 Общество Мемориальных мероприятий 8-9 мая в Харькове не будет
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 