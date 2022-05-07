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07.05.2022  21:55   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов призвал харьковчан не ходить на Мемориал в праздничные дни

Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился с призывом не ходить на Мемориал, напоминая о коварстве и циничности обстреливающих город оккупантов.


Игорь Терехов призвал харьковчан не ходить на Мемориал в праздничные дни
Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города в канун праздника:
 
"Мы подготовили наш Мемориал ко Дню Победы и высадили там цветы. Но те раны, которые своими обстрелами нанесли ему российские горе-вояки, мы не трогали, не ремонтировали. Считаю, что повреждения от российских градов должны остаться там – как символ уже нашей борьбы с современным нацизмом. 
 
Однако я прошу вас – не ходить на Мемориал. Наш враг коварен и циничен, и от него можно ожидать особой жестокости и яростных обстрелов именно в этот святой для всех нас день. 
Помянем своих родственников, боровшихся с фашизмом, дома, не собираясь на улицах. А цветы им – мы принесем уже в день нашей Победы!"
 
 
Тэги:  день победы, игорь терехов, харьков
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