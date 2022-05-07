07.05.2022 21:55 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов призвал харьковчан не ходить на Мемориал в праздничные дни

Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился с призывом не ходить на Мемориал, напоминая о коварстве и циничности обстреливающих город оккупантов.



Игорь Терехов призвал харьковчан не ходить на Мемориал в праздничные дни



Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города в канун праздника:

"Мы подготовили наш Мемориал ко Дню Победы и высадили там цветы. Но те раны, которые своими обстрелами нанесли ему российские горе-вояки, мы не трогали, не ремонтировали. Считаю, что повреждения от российских градов должны остаться там – как символ уже нашей борьбы с современным нацизмом.

Однако я прошу вас – не ходить на Мемориал. Наш враг коварен и циничен, и от него можно ожидать особой жестокости и яростных обстрелов именно в этот святой для всех нас день.

Помянем своих родственников, боровшихся с фашизмом, дома, не собираясь на улицах. А цветы им – мы принесем уже в день нашей Победы!"