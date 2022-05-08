08.05.2022 17:58 Дмитрий Колоней
Ожидаются кибератаки оккупантов на 9 мая: как себя обезопасить советуют эксперты
Время накануне и во время праздников российские хакеры используют для усиления кибератак.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Комитет по вопросам цифровой трансформации Верховной Рады Украины, в зоне риска – не только госучреждения и критическая инфраструктура. Многие кибератаки направлены на обычных пользователей. Каждый украинец может потенциально стать точкой входа для хакеров в информационную инфраструктуру страны.
Также на праздниках активизируются обычные киберпреступники, цель которых – украсть деньги, доступ к аккаунтам и шантажировать пользователей.
Меры, котрые советует применить Госспецсвязь, чтобы обезопаситься от кибератак:
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- смените пароль во всех важных сервисах – в почте, мессенджере, на своем смартфоне. Сделайте это сейчас. Для входа в каждый сервис и почтовый ящик должен быть отдельный пароль;
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- проверьте в настройках безопасности браузера, скомпрометированы ли ваши пароли (Google Chrome это Настройка - Конфиденциальность и безопасность). Немедленно замените скомпрометированные. Замените пароли, определенные как слабые;
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– используйте генератор паролей. Например, на сайте Киберполиции cyberpolice.gov.ua/generate-password
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- заведите себе отдельную почту, которую будете оставлять «для рассылок» и других сообщений.Не используйте эту почту для регистрации аккаунтов в соцсетях и других чувствительных сервисах, содержащих приватную информацию;
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- удалите все сломанные программы, особенно если они были загружены с российских сайтов, торрентов и т.п.;
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- установите двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте, других сервисах, чтобы знать, когда кто-нибудь будет пытаться зайти в ваш аккаунт;
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- не открывайте сообщения от незнакомцев, не переходите по ссылкам, не пересылайте другим ссылкам от незнакомцев, содержащих призывы к действию (перейти по ссылке, загрузить файл, предоставить номер карты, телефон, ввести пароль от почты и т.п.);
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- доверяйте только проверенным источникам – официальным сайтам государственных учреждений, местных властей, медиа и их проверенным аккаунтам в соцсетях (проверенные имеют специальную отметку синим цветом у названия аккаунта);
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- не открывайте писем на почте о розыгрышах, выигрышах, государственной помощи и других обещаниях чего-то бесплатного;
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- пароль от ваших аккаунтов, телефона, код от SIM-карты или банковской карты – это ваш личный секрет. Не доверяйте их никому, не храните в смартфоне (если вы не можете запомнить – запишите на бумажке);
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- если есть возможность, используйте физические средства защиты аккаунтов – защищенные носители с квалифицированной электронной подписью (КЭП), беспарольную авторизацию и т.д. Такие решения есть и у украинских разработчиков;
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- проверьте, на каких устройствах работают ваши аккаунты в соцсетях, почта, мессенджер. Это можно сделать в настройках безопасности и конфиденциальности;
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– установите антивирус на свой смартфон и компьютер. Просканируйте устройство. Прямо сейчас.Не забудьте обновить его, когда он спросит;
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- устанавливайте обновление ПО на смартфон или компьютер, как только оно приходит, если есть возможность;
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- закройте лазейки для врага: удалите российское программное обеспечение прямо сейчас. Установите украинский. Это не блажь, а вопрос безопасности, ведь российские сервисы собирают информацию об украинских пользователях. Что на что заменить: https://replace-ru-with-ru.com
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- сделайте на внешний носитель резервную копию важной для вас информации: документов, фотографий и т.п. Не забывайте также производить резервные копии ваших смартфонов.
Если вас взломали срочно сообщите:
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