08.05.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Ожидаются кибератаки оккупантов на 9 мая: как себя обезопасить советуют эксперты

Время накануне и во время праздников российские хакеры используют для усиления кибератак.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Комитет по вопросам цифровой трансформации Верховной Рады Украины, в зоне риска – не только госучреждения и критическая инфраструктура. Многие кибератаки направлены на обычных пользователей. Каждый украинец может потенциально стать точкой входа для хакеров в информационную инфраструктуру страны.

Также на праздниках активизируются обычные киберпреступники, цель которых – украсть деньги, доступ к аккаунтам и шантажировать пользователей.

Меры, котрые советует применить Госспецсвязь, чтобы обезопаситься от кибератак:

- смените пароль во всех важных сервисах – в почте, мессенджере, на своем смартфоне. Сделайте это сейчас. Для входа в каждый сервис и почтовый ящик должен быть отдельный пароль;

- проверьте в настройках безопасности браузера, скомпрометированы ли ваши пароли (Google Chrome это Настройка - Конфиденциальность и безопасность). Немедленно замените скомпрометированные. Замените пароли, определенные как слабые;

– используйте генератор паролей. Например, на сайте Киберполиции cyberpolice.gov.ua/generate-password

- заведите себе отдельную почту, которую будете оставлять «для рассылок» и других сообщений.Не используйте эту почту для регистрации аккаунтов в соцсетях и других чувствительных сервисах, содержащих приватную информацию;

- удалите все сломанные программы, особенно если они были загружены с российских сайтов, торрентов и т.п.;

- установите двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте, других сервисах, чтобы знать, когда кто-нибудь будет пытаться зайти в ваш аккаунт;

- не открывайте сообщения от незнакомцев, не переходите по ссылкам, не пересылайте другим ссылкам от незнакомцев, содержащих призывы к действию (перейти по ссылке, загрузить файл, предоставить номер карты, телефон, ввести пароль от почты и т.п.);

- доверяйте только проверенным источникам – официальным сайтам государственных учреждений, местных властей, медиа и их проверенным аккаунтам в соцсетях (проверенные имеют специальную отметку синим цветом у названия аккаунта);

- не открывайте писем на почте о розыгрышах, выигрышах, государственной помощи и других обещаниях чего-то бесплатного;

- пароль от ваших аккаунтов, телефона, код от SIM-карты или банковской карты – это ваш личный секрет. Не доверяйте их никому, не храните в смартфоне (если вы не можете запомнить – запишите на бумажке);

- если есть возможность, используйте физические средства защиты аккаунтов – защищенные носители с квалифицированной электронной подписью (КЭП), беспарольную авторизацию и т.д. Такие решения есть и у украинских разработчиков;

- проверьте, на каких устройствах работают ваши аккаунты в соцсетях, почта, мессенджер. Это можно сделать в настройках безопасности и конфиденциальности;

– установите антивирус на свой смартфон и компьютер. Просканируйте устройство. Прямо сейчас.Не забудьте обновить его, когда он спросит;

- устанавливайте обновление ПО на смартфон или компьютер, как только оно приходит, если есть возможность;

- закройте лазейки для врага: удалите российское программное обеспечение прямо сейчас. Установите украинский. Это не блажь, а вопрос безопасности, ведь российские сервисы собирают информацию об украинских пользователях. Что на что заменить: https://replace-ru-with-ru.com

- сделайте на внешний носитель резервную копию важной для вас информации: документов, фотографий и т.п. Не забывайте также производить резервные копии ваших смартфонов.

Если вас взломали срочно сообщите:

в киберполицию – [email protected]

в Правительственную команду реагирования на чрезвычайные события CERT-UA – [email protected]