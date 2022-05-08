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08.05.2022  17:39   Дмитрий Колоней

Из Харькова в область за сутки отправлено более 90 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарную помощь отправили в 12 громад Харьковщины и на почтовые пункты выдачи.

Из Харькова в область за сутки отправлено более 90 тонн гуманитарной помощи
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, из областного логистического центра передали 93 тонны продуктов питания.
 
В частности, отправили 25 тонн мяса курицы, 24 тонны сливочного масла, почти 19 тысяч литров молока, а также муку, картофель, растительное масло, рис и средства гигиены.
 
"Вчера значительную часть гуманитарного груза составила помощь подразделениям Национальной полиции в разных районах Харькова и области. Также отправили гумконвой в населенные пункты Старосалтовской громады”, - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
 
Кроме того, помощь получили Слобожанская, Дергачевская, Краснокутская, Песочинская, Первомайская, Солоницевская, Чугуевская, Высочанская, Малоданиловская, Змиевская, Красноградская территориальные громады.
 
Пополнены и запасы на харьковских пунктах выдачи "Новой почты" и "Укрпочты".
 
В общей сложности 7 мая передали 21 тысячу продуктовых наборов.
 
Напомним, в Харьковской области заработал контакт-центр гуманитарной помощи "Пакет каждому гражданину" по номеру: 0 800 301 415.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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