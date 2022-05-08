08.05.2022 17:25

Школа в метро: 600 харьковских школьников продолжают учебу под обстрелами оккупантов рф (фото)

Харьков третий месяц жестоко обстреливают российские войска. Люди прячутся в подвальных помещениях. Ежедневно в таких условиях находятся более 5 тысяч человек. Еще больше прячутся и просто живут на станциях метро. Вместе с родителями там более 600 детей.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



И даже там, когда вокруг взрывы и разрушения, школьники продолжают учиться и не только проходить школьную программу, но и всесторонне развиваться, констатируют в департаменте образования Харьковского горсовета. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТИ даже там, когда вокруг взрывы и разрушения, школьники продолжают учиться и не только проходить школьную программу, но и всесторонне развиваться, констатируют в департаменте образования Харьковского горсовета.

"Мы с ними работаем. Работают не только психологи. Наши центры детского творчества, работают волонтеры" – рассказывает Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского горсовета.

К примеру, с детьми проводят занятия рисования. Преподавательница – профессиональная художница, уже много лет работающая с малышами, учит видеть прекрасное в привычных предметах, переносить на бумагу мечты. Говорит, у нее всегда было много учащихся.

"Я за детьми очень соскучилась, поэтому пришла в метро. Занятия проходят под патронатом мера Игоря Терехова . Спасибо ему огромное, что организовал такие занятия с детками" - рассказывает Ольга Тимофеевна, художник, преподаватель изобразительного искусства.

Говорит, дети с большим удовольствием берут в руки карандаши и кисти.

"Мы рисуем любовь, добро, позитив. Вот такая птичка, которая разнесет добро. Вот такая она украинская у нас получилась".

Также в метро преподают и математику. Дети говорят, учительница уделяет каждому много внимания, очень интересно объясняет новый материал, и главное, ученики Оксаны успешно овладели всем материалом этого года.

"Пытаюсь сделать так, чтобы дети усвоили материал и получили полноценное образование даже в таких условиях. Дети приходят с желанием, им это нравится" - рассказывает Оксана Владимировна, учитель математики, волонтер проекта "Спільно. Точки зустрічі" инициированного Фондом 'Професійний розвиток Харкова' при поддержке Детского фонда ООН (ЮНІСЕФ).

У этих людей несгибаемый дух и сильный характер. Когда-то, вероятно, будут слагать легенды о военной жизни в метро, ​​о подвиге харьковчан, которые, несмотря ни на что, выстояли и победили. К примеру, о тех педагогах, которые не стояли в стороне, а пришли к детям, понимая, что школьники должны учиться. Ведь война закончится, город отстроится и расцветет. И у детей должно быть будущее.

"Наши дети, дети города Харькова не останутся без знаний, без учебы, лишь бы выгнали врага из нашего города, из нашей страны. Система образования города будет работать так же качественно, как она работала всегда" - сообщила Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского горсовета.

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