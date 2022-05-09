09.05.2022 08:28 Рита Парфенова

Игорь Терехов поздравляет харьковчан с Днем Победы

Поздравление Харьковского городского головы Игоря Терехова с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.



city.kharkov.ua

Дорогие харьковчане!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы - праздником, который мы свято чтили 77 лет и, я уверен, еще будем чтить очень долго.



Сейчас, как никогда, мы очень хорошо стали понимать, что на самом деле сделали наши деды и прадеды, когда остановили фашизм, когда защитили свою землю и свои семьи от жестоких оккупантов, одержимых идеей собственного превосходства. Наши ветераны стали для нас героями, подвигом которых мы восхищались многие десятилетия. Мы до сих пор безгранично благодарны им за то, что они дали возможность работать, созидать и радоваться жизни нам - своим детям и внукам. Их День Победы стал для нас символом искренней любви к Родине, героического самопожертвования, торжества добра над злом.



И никто даже подумать не мог, что те страшные истории и рассказы о фашистских зверствах, которыми делились с нами бабушки и дедушки, снова повторятся, но уже в XXІ веке - в Украине и нашем родном Харькове. Только сейчас наш враг оказался еще более циничным, жестоким и подлым. Более того, он использует этот самый День Победы в своих пропагандистских целях, оправдывая свою агрессию.



Но я на тысячу процентов уверен, что как мы победили в той войне, так победим и в этой! Мы верим в нашу армию, в наших защитников, в наших зарубежных партнеров, которые оказывают столь необходимую военную и гуманитарную помощь. Скоро у нас будет еще один День Победы! И мы отдадим дань уважения всем, кто эту победу приближал. С праздником!

Харьковский городской голова Игорь Терехов