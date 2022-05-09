Харьков на утро 9 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 8 по 9 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 23 оперативных выезда
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 9 мая.
Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 19 выездов на ликвидацию пожаров, в том числе 9 вызванных обстрелами, 2 раза для проведения аварийно-спасательных работ, 4 – для оказания помощи населению.
Пожары от обстрелов произошли в районах Харьковской области. Горели жилые и частные дома, хозяйственные постройки, также пожары возникали на открытой территории. Четыре вызова на такие пожары поступили из Богодуховского района, по два из Изюмского и Харьковского, один из Чугуевского района.
Так, 8 мая в 19:50 в с. Коробочкино Чугуевского района произошел пожар, где вражеский снаряд попал в частное домовладение. Горел гараж на площади 10 кв.м и солома 10 тонн. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 20.35. В результате взрыва пострадал мужчина 1939 года рождения, получивший ранение стеклом правой нижней конечности, от госпитализации отказался.
Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Новобаварского района и Харьковского района области.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 38 привлечений для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 73 взрывоопасных предмета.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 8 мая.
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