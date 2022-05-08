08.05.2022 08:33 Рита Парфенова

Харьков на утро 8 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

После обстрелов оккупантов в области произошло три пожара за сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 8 мая.

Подар, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Изюмском (1) и Чугуевском (2) районах области. Горели двухэтажный и частный дома, а также хвойный лес.

Крупнейший из этих пожаров произошел в 00:40 уже 8 мая в городе Барвинково Изюмского района, где вражеский снаряд попал в двухэтажный жилой дом. В результате попадания боеприпаса произошел пожар в квартире на втором этаже здания и охватил площадь 50 квадратных метров. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 3:05. В результате взрыва произошло частичное разрушение конструкций дома, под которыми спасатели обнаружили тело 83-летней женщины.

Всего за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выездов, из которых:

14 – на ликвидацию пожаров (3 вызванных обстреламии 11 по другим причинам);

2 – для проведения аварийно-спасательных работ,

6 – для оказания помощи населению,

7 – другие выезды.

Также проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Московского и Киевского районов города Харькова.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 38 выездов для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 58 вражеских боеприпасов.