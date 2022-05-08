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08.05.2022  09:22   Рита Парфенова

Подозрение в госизмене объявили руководителям поселков под Харьковом

Главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховского сельсовета Надежде Антоновой объявили о подозрении в государственной измене.

Главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову объявили о подозрении в государственной измене

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По материалам следствия, сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам.

Надежда Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным "Витязь". Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и стражей порядка, заставляла местных носить белые повязки.

Главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову объявили о подозрении в государственной измене. секретарю Ольховского сельсовета Надежде Антоновой объявили о подозрении в государственной измене.

Обоим объявили о подозрении по статье "Государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание – от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что старосте Казачелопанского старостинского округа Дергачевской территориальной общины заочно уведомлено о подозрении по факту государственной измены.

Тэги:  госизмена, харьков
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