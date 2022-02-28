28.02.2022 16:04 Евгений Клочко

Купянского мэра Геннадия Мацегору подозревают в госизмене

Купянского мэра Геннадия Мацегору подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины как представителя власти и по факту госизмены

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что 27 февраля 2022 года Купянский городской голова обратился к командованию вооруженных сил РФ, незаконно расположенным на территории г. Купянск, с предложением в предоставлении поддержки и материального обеспечения во время нахождения российских военных на территории города. Мэр обеспечил военнослужащих ВС РФ транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания.

В результате совершения таких действий территория г. Купянск вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Сам же мэр Купянска в своем видеообращении заявлял, что 27 февраля в 7:30 к нему обратился командир российского батальона и поставил ультиматум: либо он сдается либо он возьмет город штурмом.

"Четыре дня назад город покинули все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной", - сказал Мацегора.