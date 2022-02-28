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28.02.2022  16:04   Евгений Клочко

Купянского мэра Геннадия Мацегору подозревают в госизмене

Купянского мэра Геннадия Мацегору подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины как представителя власти и по факту госизмены

Агрессия РФ в Украине: На Харьковщине за госизмену будут судить мэра Купянска
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Установлено, что 27 февраля 2022 года Купянский городской голова обратился к командованию вооруженных сил РФ, незаконно расположенным на территории г. Купянск, с предложением в предоставлении поддержки и материального обеспечения во время нахождения российских военных на территории города. Мэр обеспечил военнослужащих ВС РФ транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания.
 
В результате совершения таких действий территория г. Купянск вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.
Сам же мэр Купянска в своем видеообращении заявлял, что 27 февраля в 7:30 к нему обратился командир российского батальона и поставил ультиматум: либо он сдается либо он возьмет город штурмом.
 
"Четыре дня назад город покинули все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной", - сказал Мацегора.

Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  агрессия россии, госизмена, харьков
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