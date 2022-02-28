28.02.2022 16:28 Евгений Клочко

В Харькове на российских военнопленных завели уголовные производства

Киевской окружной прокуратурой Харькова начато досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную сохранность и неприкосновенность Украины и незаконного пересечения государственной границы Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. По их информации, 28 февраля 2022 года около 10 часов утра в Киевском районе Харькова задержан и взят в плен 27-летний военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации Сухраев Адибин Зафирович, который непосредственно принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Сухраев - рядовой воинской части 64044 с местом дислокации в г. Псков, зарегистрированный по адресу: г. Псков, ул. Владимировская, 7А, кв. 5.

Военнослужащий ВС РФ задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в Харькове начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, и по факту незаконного пересечения государственной границы, соединенного с применением оружия (ч. 3 ст. , ч.5 ст.437, ч.2 ст.332-2 УК Украины) в отношении трех военнослужащих ВС РФ: 31-летнего Голубева Виктора Андреевича, 21-летнего Гаврилочева Романа Александровича и 19-летнего Воробьева Вадима Валерьевича.

Голубев В. А. является командиром 1-го мотострелкового отдела, 3-й мотострелковой роты воинской части 02511 с местом дислокации: Ленинградская область, Выборгский район, с. Каменка. Он зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Средняя – заречная, дом. 52-А.

Гаврилочев Р. О. является механиком водителя МТЛБВ, 138 мотострелковой бригады воинской части 02511 с местом дислокации: Ленинградская область, Выборгский район, с. Каменка Он зарегистрирован по адресу: г. Воронеж, переул. Радужный, 1.

Воробьев В. В. является рядовым пулеметчиком 1-й отдельной мотострелковой бригады, воинской части 02511 с местом дислокации: Ленинградская область, Выборгский район, с. Каменка. Он зарегистрирован по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Строитель, Микрорайон Северный, дом. 44-А, кв. 36-А.

Указанные российские военнослужащие участвовали в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины, были задержаны 26 февраля 2022 около 12-13 часов в порядке ст. 208 УПК Украины и взяты в плен на территории Харьковского района.

Всем троим задержанным сообщено о подозрении и в порядке ст. 615 УПК Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.

Напомним, прокуратура Харьковской области начала расследовать гибель мирного жителя в результате обстрела артиллерии РФ в пгт. Бабаи.