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01.03.2022  09:05   Евгений Клочко

Российские оккупанты нанесли мощный авиаудар по площади Свободы в Харькове (видео)

В результате авиаудара на площади Свободы в Харькове выбиты все стекла в округе.

Утром, 1 марта российские оккупанты нанесли авиаудара по площади Свободы в центре Харькова. От мощного взрыва серьезно пострадало здание Харьковской областной государственной администрации. Во всех зданиях, расположенных в эпицентре взрыва выбиты все окна.

На опубликованных кадрах видны серьезные разрушения внутри ХОГА. Перекрытия нескольких этажей разрушены.

Официальная информация о погибших и раненых на данный момент уточняется.

На 10:00 информация от ГСЧС: в результате взрыва пострадало 6 человек из них 1 ребенок. количество погибших уточняется

В Харьковском горсовете сообщили, что в зоопарке после артобстрела предварительных серьезных повреждений нет, уточненная информация будет после обхода территории работниками.

Тэги:  агрессия россии, авиаудар, площадь свободы, харьков
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