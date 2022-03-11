На Харьковщине люди находятся под завалами домов после авиаудара российских истребителей

В пгт Слобожанское, на Изюмщине, 6 человек находятся под завалами разрушенного дома после авиаудара
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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