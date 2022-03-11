11.03.2022 13:26 Александра Жук

На Харьковщине люди находятся под завалами домов после авиаудара российских истребителей

В пгт Слобожанское, на Изюмщине, 6 человек находятся под завалами разрушенного дома после авиаудара

Российские оккупационные силы нанесли авиаудар по двухэтажному жилому дому в пос. Слобожанское Изюмского района Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. Произошло это в ночь на 10 марта 2022.

По данным следствия Харьковской областной прокуратуры, в результате бомбардировки здание полностью разрушено. В настоящее время найдены тела 2 детей и женщины. По предварительной информации, под завалами остаются еще около 6 человек.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Согласно украинского законодательства, за таки действия виновникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное пребывание в тюрьме.