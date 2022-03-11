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11.03.2022  13:26   Александра Жук

На Харьковщине люди находятся под завалами домов после авиаудара российских истребителей

В пгт Слобожанское, на Изюмщине, 6 человек находятся под завалами разрушенного дома после авиаудара

На Харьковщине после авиаудара разрушен жилой дом, есть погибшие На Харьковщине после авиаудара разрушен жилой дом, есть погибшие
 
Российские оккупационные силы нанесли авиаудар по двухэтажному жилому дому в пос. Слобожанское Изюмского района Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. Произошло это в ночь на 10  марта 2022.
 
По данным следствия Харьковской областной прокуратуры,  в результате бомбардировки здание полностью разрушено. В настоящее время найдены тела 2 детей и женщины. По предварительной информации, под завалами остаются еще около 6 человек.
 
На Харьковщине после авиаудара разрушен жилой дом, есть погибшие На Харьковщине после авиаудара разрушен жилой дом, есть погибшие
 
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).  Согласно украинского законодательства, за таки действия виновникам грозит  лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное пребывание в тюрьме.
 
Тэги:  агрессия россии, авиаудар, харьков
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