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11.03.2022  14:23   Дмитрий Колоней

Как проводится эвакуация объяснили в харьковской патрульной полиции

Стражи порядка пояснили ход эвакуации на Харьковщине.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную  полицию, эвакуация организуется
  • областными военно-гражданскими администрациями
  • проводится специалистами  Общества Красного Креста Украины,
  • Национальной полицией,
  • спасателями ГСЧС
  • местными властями.
ВСУ сообщают о безопасном маршруте эвакуации и обеспечивают режим прекращения огня по всей линии движения транспортных средств, если это возможно.
 

Как происходит эвакуация?

  1. В локации, о которой сообщается заранее, формируется эвакуационная колонна из автобусов, где размещаются жители города.
  2. К эвакуационной колонне могут подключаться и частные автомобили, которые должны двигаться четко по маршруту колонны.
  3. В пункте назначения эвакуированные люди получают пособие, жилье и питание.

Как узнать о начале эвакуации?

  1. Информация о начале эвакуации доводится через все средства оповещения: радио, телевидение, мобильную связь, социальные сети, а также движением группы с громкоговорителями.
  2. Указывается начало эвакуации, пункты сбора, маршрут движения, а также контакты штабов эвакуации.
  3. При отсутствии мобильной связи необходимо следить за официальной информацией по радио, в СМИ или слушать передвижных громкоговорителей.
  4. Если вы находитесь в укрытии – слушайте сигнал "Внимание всем" (сирена).
  5. Если нет источников информации, не слышна сирени, но есть возможности самостоятельно передвигаться, звонить по телефону на горячую линию Теробороны ВСУ 0 800 507 028 или на номера специальной линии 101, 102 и сообщить о своем местонахождении. Местные власти добавят ваш адрес в список тех, по которым нужна помощь с эвакуацией.

Полиция просит харьковчан

  • Сообщать об одиноких соседях, не имеющих возможности уехать, их адреса также добавят в список.
  • Позаботиться  о домашних животных, чтобы в случае эвакуации они не остались закрытыми в квартирах.
 
Тэги:  эвакуация, агрессия рф, харьков
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