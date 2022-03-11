11.03.2022 14:23 Дмитрий Колоней
Как проводится эвакуация объяснили в харьковской патрульной полиции
Стражи порядка пояснили ход эвакуации на Харьковщине.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Патрульную полицию, эвакуация организуется
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областными военно-гражданскими администрациями
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проводится специалистами Общества Красного Креста Украины,
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Национальной полицией,
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спасателями ГСЧС
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местными властями.
ВСУ сообщают о безопасном маршруте эвакуации и обеспечивают режим прекращения огня по всей линии движения транспортных средств, если это возможно.
Как происходит эвакуация?
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В локации, о которой сообщается заранее, формируется эвакуационная колонна из автобусов, где размещаются жители города.
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К эвакуационной колонне могут подключаться и частные автомобили, которые должны двигаться четко по маршруту колонны.
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В пункте назначения эвакуированные люди получают пособие, жилье и питание.
Как узнать о начале эвакуации?
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Информация о начале эвакуации доводится через все средства оповещения: радио, телевидение, мобильную связь, социальные сети, а также движением группы с громкоговорителями.
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Указывается начало эвакуации, пункты сбора, маршрут движения, а также контакты штабов эвакуации.
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При отсутствии мобильной связи необходимо следить за официальной информацией по радио, в СМИ или слушать передвижных громкоговорителей.
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Если вы находитесь в укрытии – слушайте сигнал "Внимание всем" (сирена).
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Если нет источников информации, не слышна сирени, но есть возможности самостоятельно передвигаться, звонить по телефону на горячую линию Теробороны ВСУ 0 800 507 028 или на номера специальной линии 101, 102 и сообщить о своем местонахождении. Местные власти добавят ваш адрес в список тех, по которым нужна помощь с эвакуацией.
Полиция просит харьковчан
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Сообщать об одиноких соседях, не имеющих возможности уехать, их адреса также добавят в список.
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Позаботиться о домашних животных, чтобы в случае эвакуации они не остались закрытыми в квартирах.
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