11.03.2022 15:37 Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: бригады "Харьковводоканала" ведут ремонтные работы после обстрелов

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь горсовет, КП «Харьковводоканал» ведет ремонтные работы на внутридомовых системах холодного водоснабжения и водоотведения во всех районах города.

В настоящее время ситуация осложнена тем, что специалисты предприятия обслуживают не только 6,5 тыс. домов, которые ранее были в их зоне ответственности, но и еще 1 тыс. новостроек, ранее находившихся ведении других компаний и организаций.

«Сегодня все дома в городе – наши. Работаем в сложных условиях. После взрывов, ночных и дневных авианалетов заявок очень много. Планируем первоочередность ремонтов в зависимости от тяжести разрушений и последствий, таких как, например, подтопление подвального помещения, где прячутся люди. Самые интенсивные и частые аварии на внутридомовых сетях в Московском районе, здесь задействованы в ремонтах семь бригад нашего управления. Да, признаюсь, сложно, но держим ситуацию под контролем», - подчеркнул Валерий Харлан.

С началом военных действий аварийные бригады проводят профилактические чистки систем во всех убежищах, оказывают помощь пожарным и работникам других служб города.

Валерий Харлан отметил, что сегодня коммунальщики, пожарные, силовики и харьковчане едины как большая семья, а рабочие не ждут техники, сразу начинают ремонт, уже в процессе определяя, какие материалы или оборудование нужно подвезти.

"Постоянно подстраховываем друг друга, когда работаем в полуразрушенных зданиях. Но отмечу, что жители выходят и благодарят за работу. Это сегодня хорошая поддержка в нашем нелегком труде", - отметил Валерий Харлан.