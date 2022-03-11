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11.03.2022  15:37   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: бригады "Харьковводоканала" ведут ремонтные работы после обстрелов

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь горсовет, КП «Харьковводоканал» ведет ремонтные работы на внутридомовых системах холодного водоснабжения и водоотведения во всех районах города.
 
В настоящее время ситуация осложнена тем, что специалисты предприятия обслуживают не только 6,5 тыс. домов, которые ранее были в их зоне ответственности, но и еще 1 тыс. новостроек, ранее находившихся ведении других компаний и организаций.
 
«Сегодня все дома в городе – наши. Работаем в сложных условиях. После взрывов, ночных и дневных авианалетов заявок очень много. Планируем первоочередность ремонтов в зависимости от тяжести разрушений и последствий, таких как, например, подтопление подвального помещения, где прячутся люди. Самые интенсивные и частые аварии на внутридомовых сетях в Московском районе, здесь задействованы в ремонтах семь бригад нашего управления. Да, признаюсь, сложно, но держим ситуацию под контролем», - подчеркнул Валерий Харлан. 
 
С началом военных действий аварийные бригады проводят профилактические чистки систем во всех убежищах, оказывают помощь пожарным и работникам других служб города. 
 
Валерий Харлан отметил, что сегодня коммунальщики, пожарные, силовики и харьковчане едины как большая семья, а  рабочие не ждут техники, сразу начинают ремонт, уже в процессе определяя, какие материалы или оборудование нужно подвезти.
 
"Постоянно подстраховываем друг друга, когда работаем в полуразрушенных зданиях. Но отмечу, что жители выходят и благодарят за работу. Это сегодня хорошая поддержка в нашем нелегком труде", - отметил Валерий Харлан. 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, ремонт, харьков, коммунальщики
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