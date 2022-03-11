11.03.2022 16:29 Дмитрий Колоней
Агрессия РФ: идет сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия
Министерство культуры Украины собирает информацию о пострадавших от российских оккупационных войск памятников архитектуры.
Как сообщает РЕДПОСТ
, Министерство культуры Украины призывает свидетелей разрушения культурного наследия из всех регионов Украины прислать фото или видео доказательства Министерству культуры и информационной политики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua
Доступные для открытого использования данные будут публиковаться на портале. Предоставленные верифицированные материалы могут быть переданы Международному уголовному суду в Гааге для проведения следственных действий.
Справка:
В результате наступления русских войск были повреждены или уничтожены:
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Историко-краеведческий музей в с. Иванков в Киевской области.
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здание кинотеатра им. Щорса в центре Чернигова,
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историческое сооружение школы по ул. Шевченко в г. Харькове,
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деревянная Покровская церковь конца ХІХ ст. в с. Вязовка в Житомирской области.
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Успенский собор в Харькове
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ансамбль Троицко-Ильинского монастыря в Чернигове.
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