11.03.2022 16:29 Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: идет сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия

Министерство культуры Украины собирает информацию о пострадавших от российских оккупационных войск памятников архитектуры.

Как сообщает РЕДПОСТ , Министерство культуры Украины призывает свидетелей разрушения культурного наследия из всех регионов Украины прислать фото или видео доказательства Министерству культуры и информационной политики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua

Доступные для открытого использования данные будут публиковаться на портале. Предоставленные верифицированные материалы могут быть переданы Международному уголовному суду в Гааге для проведения следственных действий.

Справка:

В результате наступления русских войск были повреждены или уничтожены:

Историко-краеведческий музей в с. Иванков в Киевской области.

здание кинотеатра им. Щорса в центре Чернигова,

историческое сооружение школы по ул. Шевченко в г. Харькове,

деревянная Покровская церковь конца ХІХ ст. в с. Вязовка в Житомирской области.

Успенский собор в Харькове

ансамбль Троицко-Ильинского монастыря в Чернигове.