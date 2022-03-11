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11.03.2022  16:29   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: идет сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия

Министерство культуры Украины собирает информацию о пострадавших от российских оккупационных войск памятников архитектуры.

Как сообщает РЕДПОСТ, Министерство культуры Украины призывает свидетелей разрушения культурного наследия из всех регионов Украины прислать фото или видео доказательства Министерству культуры и информационной политики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua
 
Доступные для открытого использования данные будут публиковаться на портале. Предоставленные верифицированные материалы могут быть переданы Международному уголовному суду в Гааге для проведения следственных действий.
 
Справка:
 
В результате наступления русских войск были повреждены или уничтожены:
  • Историко-краеведческий музей в с. Иванков в Киевской области.
  • здание кинотеатра им. Щорса в центре Чернигова,
  • историческое сооружение школы по ул. Шевченко в г. Харькове,
  • деревянная Покровская церковь конца ХІХ ст. в с. Вязовка в Житомирской области.
  • Успенский собор в Харькове 
  • ансамбль Троицко-Ильинского монастыря в Чернигове.
Источник:   Министерство культуры и информационной политики Украины
 Тэги:  агрессия рф, вандализм, харьков
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