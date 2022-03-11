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11.03.2022  17:05   Евгений Клочко

Под Харьковом погиб бывший проректор ХНУВД со своей внучкой

11 марта трагически погиб бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел, полковник милиции Валерий Иванович Московец.


facebook.com/cyber.hnuvs
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на декана киберполиции ХНУВД Вячеслава Маркова. По его информации, российский оккупант прямым попаданием попал в жилой дом в Дергачах. Погибла также 21-летняя внучка Анастасия.
 
"Были знакомы лично, некоторое время работали под его руководством. Валерия Ивановича знал как очень порядочного, честного и профессионального человека, образцового семьянина - отца и дедушку.
 
Вечная память и искренние соболезнования родным.
 
Почти каждый день Харьковщина теряет лучших. Никогда не простим врага!", - отметил на своей странице в Facebook Марков. 
 
Тэги:  агрессия россии, артобстрел, харьков
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