11.03.2022 17:05 Евгений Клочко

Под Харьковом погиб бывший проректор ХНУВД со своей внучкой

11 марта трагически погиб бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел, полковник милиции Валерий Иванович Московец.



facebook.com/cyber.hnuvs

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на декана киберполиции ХНУВД Вячеслава Маркова. По его информации, российский оккупант прямым попаданием попал в жилой дом в Дергачах. Погибла также 21-летняя внучка Анастасия.

"Были знакомы лично, некоторое время работали под его руководством. Валерия Ивановича знал как очень порядочного, честного и профессионального человека, образцового семьянина - отца и дедушку.

Вечная память и искренние соболезнования родным.

Почти каждый день Харьковщина теряет лучших. Никогда не простим врага!", - отметил на своей странице в Facebook Марков.