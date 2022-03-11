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11.03.2022  17:39   Евгений Клочко

Новый временный документ на время военного положения запускают в Украине

В Украине запускают новый временный документ на период военного положения, благодаря которому можно по необходимости подтверждать свою личность.

Новый временный документ на время военного положения запускают в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
 
еДокумент будет содержать следующую информацию:
 
  • паспортные данные
  • РНОКПП (карта налогоплательщика).
Сто ит отметить, что еДокумент будет автоматически доступен всем пользователям Дії. Для этого нужно только обновить приложение – генерировать его самостоятельно не нужно.
 
Ранее мы сообщали, как получить пенсию в Украине в режиме военного положения.
 
Тэги:  агрессия россии, документы, харьков
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