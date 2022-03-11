11.03.2022 17:39 Евгений Клочко

Новый временный документ на время военного положения запускают в Украине

В Украине запускают новый временный документ на период военного положения, благодаря которому можно по необходимости подтверждать свою личность.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

еДокумент будет содержать следующую информацию:

паспортные данные

РНОКПП (карта налогоплательщика).

Сто ит отметить, что еДокумент будет автоматически доступен всем пользователям Дії. Для этого нужно только обновить приложение – генерировать его самостоятельно не нужно.