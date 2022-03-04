04.03.2022 16:49 Евгений Клочко

Как получить пенсию в Украине в режиме военного положения

"Укрпошта", Пенсионный Фонд Украины и Министерство социальной политики ознакомили с правилами пенсионных выплат в режиме военного положения.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу почтового оператора, если украинец получал пенсию и субсидию через Укрпошту, не выезжал и находится на своем постоянном месте проживания, свою пенсию, соцвыплату или субсидию необходимо ждать дома, или можете забрать ее в отделении согласно обычному графику выплат от "Укрпошты".

Также сообщается, что в зависимости от состояния боевых действий, могут быть перенесены даты выплат, о чем будет заранее проинформировано. Но выплаты обязательно будут, заверили в почтовом операторе.

Проверить работу отделений "Укрпошты" в своем регионе можно по ссылке

Если вы уехали с места фактического проживания, вы можете получить свои выплаты следующим образом:

1. Позвоните по телефону:

или в Контакт-центр "Укрпошты" по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 – раздел «Пенсии, социальные выплаты и субсидии» (все звонки бесплатны);

или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов, размещенным по ссылке или передайте информацию через электронный кабинет.

2. Сообщите о необходимости получения пенсии, пособия по другому адресу и передайте следующую информацию:

фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;

адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022 года;

паспортные данные (серия и номер паспорта);

номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;

способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)

новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания.

Если вы получаете пенсию или пособие почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении.

Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Если вы пока не определились с местом получения выплаты и хотите ее получить на любом автоматизированном отделении "Укрпошты", к которому будет доступ, сообщите об этом оператору.

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