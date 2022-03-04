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04.03.2022  16:49   Евгений Клочко

Как получить пенсию в Украине в режиме военного положения

"Укрпошта", Пенсионный Фонд Украины и Министерство социальной политики ознакомили с правилами пенсионных выплат в режиме военного положения.

Как получить пенсию в Украине в режиме военного положения
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу почтового оператора, если украинец получал пенсию и субсидию через Укрпошту, не выезжал и находится на своем постоянном месте проживания, свою пенсию, соцвыплату или субсидию необходимо ждать дома, или можете забрать ее в отделении согласно обычному графику выплат от "Укрпошты".
 
Также сообщается, что в зависимости от состояния боевых действий, могут быть перенесены даты выплат, о чем будет заранее проинформировано. Но выплаты обязательно будут, заверили в почтовом операторе.
 
Проверить работу отделений "Укрпошты" в своем регионе можно по ссылке.
 
Если вы уехали с места фактического проживания, вы можете получить свои выплаты следующим образом:
 
 
1. Позвоните по телефону:
 
или в Контакт-центр "Укрпошты" по телефону 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 – раздел «Пенсии, социальные выплаты и субсидии» (все звонки бесплатны);
 
или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов, размещенным по ссылке или передайте информацию через электронный кабинет.
 
 
2. Сообщите о необходимости получения пенсии, пособия по другому адресу и передайте следующую информацию:
 
фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;
 
адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022 года;
 
паспортные данные (серия и номер паспорта);
 
номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;
 
способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)
 
новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания.
 
Если вы получаете пенсию или пособие почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении.
 
Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.
 
Если вы пока не определились с местом получения выплаты и хотите ее получить на любом автоматизированном отделении "Укрпошты", к которому будет доступ, сообщите об этом оператору.
 
Напомним, в Украине заработала онлайн-карта, на которой можно узнать, какие продовольственные магазины работают в Украине и как найти ближайшие аптеки, АЗС, укрытия.
 
Тэги:  агрессия россии, военное положение, пенсии, харьков
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