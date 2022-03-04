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04.03.2022  16:13   Евгений Клочко

Харьковчане ликвидировали более 500 единиц вражеской бронетехники

За неделю боевых действий с оккупантами Российской Федерацией харьковчане ликвидировали более 500 единиц вражеской техники.


Олег Синегубов
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
 
По его словам, силы территориальной обороны города Харькова существенно укрепили свои позиции и нарастили боевые способности.
 
«Наша армия уничтожила столько техники оккупанта, что можно было бы вооружить армии нескольких стран. Харьковчане за 7 дней боевых действий с Россией ликвидировали более 500 единиц вражеской техники!
 
Враг, понимая невозможность взять город, коварно наносит ракетные и бомбовые удары с больших высот вне действия нашей противовоздушной обороны. Наступательный характер российских оккупантов замедлился», - отметил Олег Синегубов.
 
Агрессия РФ в Украине: Более 500 единиц бронетехники оккупантов уничтожили харьковчане за неделю
 
Также он сообщил, что пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.
 
«Говорил с ребятами с передовой: готовы гнать врага и просят харьковчан еще немного подождать. Уже сами россияне понимают, что эту войну они проиграли. Оккупант скоро будет за пределами области! Как и обещали – стоим, защищаем!» – подчеркнул председатель Харьковской ОВА.
 
Агрессия РФ в Украине: Более 500 единиц бронетехники оккупантов уничтожили харьковчане за неделю
 
Ранее сообщалось, что в Харькове гвардейцы взяли в плен разведгруппу противника, пытавшуюся проникнуть на территорию одной из воинских частей.
 
Источник:   Олег Синегубов
 Тэги:  агрессия россии, бронетехника, харьков
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