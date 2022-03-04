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04.03.2022  15:02   Евгений Клочко

В Украине разработали интерактивную карту мест первой необходимости

В Украине заработала онлайн-карта, на которой можно узнать, какие продовольственные магазины работают в Украине и как найти ближайшие аптеки, АЗС, укрытия.

Работающие аптеки в Украине: где купить продукты, лекарство, топливо. Интерактивная карта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на общественную организацию opir.org
 
На сайте размещена интерактивная карта с актуальной информацией о работающих местах первой необходимости:
 
  • Аптеки
  • АЗС
  • Продуктовые магазины
  • Пункты гуманитарной помощи (еда, одежда)
  • Зоомагазины
  • Пункты медицинской помощи
  • Укрытия
Разработчики сайта сообщили, что все желающие могут добавлять новые точки и комментарии по существующим. Информация будет опубликована сразу после модерации.
 
Карта продовольственных магазинов
 
Также разработали онлайн-карта продовольственных магазинов с графиками работы и актуальными данными. 
 
Карта с нанесенными продуктовыми магазинами и актуальной информацией по их работе опубликована по ссылке.  На ней можно найти следующую информацию:
 
  • Названия магазинов/торговых сетей
  • Часы работы конкретных магазинов в разных городах.
  • Адреса магазинов
  • Статус работы торговых точек
На данный момент карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет. Отмечается, что онлайн-ресурс будут регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле.
 
Разработчики призывают все торговые сети и продуктовые точки присоединяться к инициативе. Как присоединиться: написать по электронному адресу [email protected] Вас скоординируют и проконсультируют по поводу дальнейших шагов, чтобы как можно оперативнее добавить информацию о других магазинах на карту.

 

Тэги:  агрессия россии, магазины, аптеки, азс, укрытия, харьков
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