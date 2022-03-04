04.03.2022 15:02 Евгений Клочко

В Украине разработали интерактивную карту мест первой необходимости

В Украине заработала онлайн-карта, на которой можно узнать, какие продовольственные магазины работают в Украине и как найти ближайшие аптеки, АЗС, укрытия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на общественную организацию opir.org

На сайте размещена интерактивная карта с актуальной информацией о работающих местах первой необходимости:

Аптеки

АЗС

Продуктовые магазины

Пункты гуманитарной помощи (еда, одежда)

Зоомагазины

Пункты медицинской помощи

Укрытия

Разработчики сайта сообщили, что все желающие могут добавлять новые точки и комментарии по существующим. Информация будет опубликована сразу после модерации.

Карта продовольственных магазинов

Также разработали онлайн-карта продовольственных магазинов с графиками работы и актуальными данными.

Карта с нанесенными продуктовыми магазинами и актуальной информацией по их работе опубликована по ссылке . На ней можно найти следующую информацию:

Названия магазинов/торговых сетей

Часы работы конкретных магазинов в разных городах.

Адреса магазинов

Статус работы торговых точек

На данный момент карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет. Отмечается, что онлайн-ресурс будут регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле. Разработчики призывают все торговые сети и продуктовые точки присоединяться к инициативе. Как присоединиться: написать по электронному адресу [email protected] Вас скоординируют и проконсультируют по поводу дальнейших шагов, чтобы как можно оперативнее добавить информацию о других магазинах на карту.