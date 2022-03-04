04.03.2022 15:02 Евгений Клочко
В Украине разработали интерактивную карту мест первой необходимости
В Украине заработала онлайн-карта, на которой можно узнать, какие продовольственные магазины работают в Украине и как найти ближайшие аптеки, АЗС, укрытия.
На сайте размещена интерактивная карта с актуальной информацией о работающих местах первой необходимости:
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Аптеки
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АЗС
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Продуктовые магазины
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Пункты гуманитарной помощи (еда, одежда)
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Зоомагазины
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Пункты медицинской помощи
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Укрытия
Разработчики сайта сообщили, что все желающие могут добавлять новые точки и комментарии по существующим. Информация будет опубликована сразу после модерации.
Карта продовольственных магазинов
Также разработали онлайн-карта продовольственных магазинов с графиками работы и актуальными данными.
Карта с нанесенными продуктовыми магазинами и актуальной информацией по их работе опубликована по ссылке
. На ней можно найти следующую информацию:
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Названия магазинов/торговых сетей
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Часы работы конкретных магазинов в разных городах.
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Адреса магазинов
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Статус работы торговых точек
На данный момент карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет. Отмечается, что онлайн-ресурс будут регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле.
Разработчики призывают все торговые сети и продуктовые точки присоединяться к инициативе. Как присоединиться: написать по электронному адресу [email protected]
Вас скоординируют и проконсультируют по поводу дальнейших шагов, чтобы как можно оперативнее добавить информацию о других магазинах на карту.
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