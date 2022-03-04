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04.03.2022  14:31   Евгений Клочко

"Харьков не постигнет участь Херсона", - Игорь Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов не предполагает, что Харьков может оказаться в руках России, как это произошло в Херсоне.


"Харьков не постигнет участь Херсона", - Игорь Терехов
Об этом он рассказал в интервью американскому изданию The Washington Post, сообщает РЕДПОСТ.
 
«Украинская армия будет бороться до конца. Они – наши герои. Они борются своим собственным оружием на собственной земле. Они не сдадутся», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Мэр Харькова сообщил, что российские войска намеренно разрушают городскую инфраструктуру электроснабжения, теплотрассы и полицейские участки. По его словам, оккупанты обстреливают артиллерийским огнем школы, детские сады и больницы. Кроме того, снаряды уничтожают правительственные здания, чтобы лишить и так испуганных жителей Харькова госуслуг. Они хотят сломать волю народа и уничтожить способность города функционировать.
 
Однако, по словам Игоря Терехова, в городе сохраняются услуги электро-, водо- и теплоснабжения, вывоз мусора и охрана правопорядка. Женщин и детей укрывают в школах, бомбоубежищах, станциях метро, ​​подвалах, а тероборона помогает украинской армии патрулировать улицы и вести боевые действия.
 
 
Игорь Терехов сообщил, что пока российские военные окружают Харьков сотнями танков, бронетранспортеров, тяжелой артиллерией, ракетными установками и другим вооружением, харьковчане нуждаются в гуманитарной помощи – продуктах питания, медикаментах и оборудовании для оказания первой помощи.
 
Он подчеркнул, что работает над обеспечением жизнеобеспечения города, поскольку это его первоочередная задача.
 
Городской голова также сообщил, что поддерживает призывы Президента Украины о введении бесполетной зоны над Украиной. В завершение интервью он призвал мир объединиться, чтобы остановить осаду Харькова.
 
Ранее сообщалось, что Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился ко всем харьковчанам с просьбой помочь развести хлеб по районам города.
Источник:   The Washington Post
 Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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