04.03.2022 14:31 Евгений Клочко

"Харьков не постигнет участь Херсона", - Игорь Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов не предполагает, что Харьков может оказаться в руках России, как это произошло в Херсоне.



"Харьков не постигнет участь Херсона", - Игорь Терехов



Об этом он рассказал в интервью американскому изданию The Washington Post, сообщает РЕДПОСТ

«Украинская армия будет бороться до конца. Они – наши герои. Они борются своим собственным оружием на собственной земле. Они не сдадутся», - подчеркнул Игорь Терехов.

Мэр Харькова сообщил, что российские войска намеренно разрушают городскую инфраструктуру электроснабжения, теплотрассы и полицейские участки. По его словам, оккупанты обстреливают артиллерийским огнем школы, детские сады и больницы. Кроме того, снаряды уничтожают правительственные здания, чтобы лишить и так испуганных жителей Харькова госуслуг. Они хотят сломать волю народа и уничтожить способность города функционировать.

Однако, по словам Игоря Терехова, в городе сохраняются услуги электро-, водо- и теплоснабжения, вывоз мусора и охрана правопорядка. Женщин и детей укрывают в школах, бомбоубежищах, станциях метро, ​​подвалах, а тероборона помогает украинской армии патрулировать улицы и вести боевые действия.

Игорь Терехов сообщил, что пока российские военные окружают Харьков сотнями танков, бронетранспортеров, тяжелой артиллерией, ракетными установками и другим вооружением, харьковчане нуждаются в гуманитарной помощи – продуктах питания, медикаментах и оборудовании для оказания первой помощи.

Он подчеркнул, что работает над обеспечением жизнеобеспечения города, поскольку это его первоочередная задача.

Городской голова также сообщил, что поддерживает призывы Президента Украины о введении бесполетной зоны над Украиной. В завершение интервью он призвал мир объединиться, чтобы остановить осаду Харькова.

Ранее сообщалось, что Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился ко всем харьковчанам с просьбой помочь развести хлеб по районам города.