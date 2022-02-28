28.02.2022 11:58 Евгений Клочко

В Харькове ищут водителей для развозки хлеба людям, - Игорь Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился ко всем харьковчанам с просьбой помочь развести хлеб по районам города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в Telegram Игоря Терехова. Он поблагодарил хлебопеков 8 хлебозавода за героический труд в такое непростое время.

"Хлеба достаточно, но есть проблемы с вывозом его. Нам нужны водители. Кто сможет, обращайтесь. Нам нужны водители, чтобы перевозить хлеб в торговые сети, чтобы его раздавать.

Спасибо. Мы держимся! Харьков держится! Мы - Харьковчане", - сказал Игорь Терехов.

Всем желающим помочь Харькову в это время – обращаться в Telegram @volunteer_kharkiv

Напомним, на Харьковщине было принято решение создать областной логистический центр гуманитарной помощи.