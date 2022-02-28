В Харькове ищут водителей для развозки хлеба людям, - Игорь Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился ко всем харьковчанам с просьбой помочь развести хлеб по районам города.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию в Telegram Игоря Терехова. Он поблагодарил хлебопеков 8 хлебозавода за героический труд в такое непростое время.
"Хлеба достаточно, но есть проблемы с вывозом его. Нам нужны водители. Кто сможет, обращайтесь. Нам нужны водители, чтобы перевозить хлеб в торговые сети, чтобы его раздавать.
Спасибо. Мы держимся! Харьков держится! Мы - Харьковчане", - сказал Игорь Терехов.
Всем желающим помочь Харькову в это время – обращаться в Telegram @volunteer_kharkiv
Напомним, на Харьковщине было принято решение создать областной логистический центр гуманитарной помощи.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: