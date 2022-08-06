06.08.2022 21:00 Дмитрий Колоней

Стало відомо, чому стрімко дорожчає хліб

Таких цін на один з важливіших продуктів не було давно.



Стало відомо, чому стрімко дорожчає хліб



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Знай.ua, за статистичними даними, хліб дорожчає, починаючи з весняного періоду. Зокрема спостерігається значне здешевлення хлібу у квітні, тоді буханець коштував 26,41 грн, а ціна 27,7 трималася упродовж травня.

Станом на 4 серпня 2022 року 650-грамовий буханець пшеничного хліба коштує в середньому 30,1 грн.

У липні 2022 року його ціна становила 27,50 грн. різниця становить - 2,6 грн. Як зазначають фахівці - це найвища ціна за останні 5 років.

А в мережах супермаркетів вартість буханця пшеничного хліба становить від 29,49 до 30,70 грн. На думку фахівців, на вартість готової продукції впливає загальний рівень інфляційних процесів, які, на думку НБУ сягнуть 30% під кінець року.

З початку літа у НБУ заявили про невтішний прогноз прискорення інфляції, яка становить 21,5%. Це своєю чергою потягло зростання цін на харчові продукти. Крім того, низка фахівців вважають, що через труднощі з логістикою в умовах війни ціни будуть зберігатися високими