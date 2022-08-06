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06.08.2022  21:00   Дмитрий Колоней

Стало відомо, чому стрімко дорожчає хліб

Таких цін на один з важливіших продуктів не було давно.


Стало відомо, чому стрімко дорожчає хліб
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Знай.ua, за статистичними даними, хліб дорожчає, починаючи з весняного періоду. Зокрема спостерігається значне здешевлення хлібу у квітні, тоді буханець коштував 26,41 грн, а ціна 27,7 трималася упродовж травня.
 
  • Станом на 4 серпня 2022 року 650-грамовий буханець пшеничного хліба коштує в середньому 30,1 грн.
  • У липні 2022 року його ціна становила 27,50 грн. різниця становить - 2,6 грн. Як зазначають фахівці - це найвища ціна за останні 5 років.
А в мережах супермаркетів вартість буханця пшеничного хліба становить від 29,49 до 30,70 грн. На думку фахівців, на вартість готової продукції впливає загальний рівень інфляційних процесів, які, на думку НБУ сягнуть 30% під кінець року.
 
З початку літа у НБУ заявили про невтішний прогноз прискорення інфляції, яка становить 21,5%. Це своєю чергою потягло зростання цін на харчові продукти. Крім того, низка фахівців вважають, що через труднощі з логістикою в умовах війни ціни будуть зберігатися високими
 
 
 
Источник:   Знай.ua
 Тэги:  цена, хлеб, украина
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