Пенсії: кому, коли і наскільки їх підвищать у 2022 році

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Гороскоп на 6 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.

Прогноз погоди у Харкові на 6 серпня Вранці у Харкові розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.