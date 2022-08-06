06.08.2022 21:37 Дмитрий Колоней
Пенсії: кому, коли і наскільки їх підвищать у 2022 році
Виплати пенсіонерам будуть збільшувати двічі до кінця року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Хвилю, до кінця 2022 року ПФУ передбачено ще два перерахунки пенсій – у жовтні та грудні.
Перерахунки пенсії 1 жовтня 2022 року
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З 1 жовтня 2022 року в Україні з 6500 до 6700 гривень збільшать розмір мінімальної зарплати, а це означає, що буде збільшено мінімальну пенсію за віком для осіб віком від 5 років. Однак умовою підвищення є наявність необхідного стажу – 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
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Також з 1 жовтня особам віком 70+ буде запроваджено щомісячну доплату у 300 гривень, але тільки для тих, чия виплата менша за 10 340,35 грн. Особам, які досягнуть 70-річчя після 1 жовтня, доплату нарахують із дати досягнення цього віку.
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Пенсіонерам віком 70+75 років, які виконали вимоги до стажу, встановлять мінімальну пенсію на рівні не нижче 3000 гривень. При цьому якщо стаж менший від необхідного, то розмір пенсії встановлюватиметься пропорційно стажу, виходячи із суми 3000 гривень.
Перерахунки пенсії 1 грудня 2022 року
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З 1 грудня буде підвищено прожитковий мінімум для осіб пенсійного віку – з 2027 до 2093 грн.
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Буде збільшено мінімальну та максимальну пенсії, а також доплати до пенсії, що залежать від цього показника.
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Також з 1 грудня особам віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, які не працюють, мінімальну пенсійну виплату буде встановлено на рівні 2500 гривень.
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Особам, страховий стаж яких становить менше 35 років у чоловіків та менш ніж 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно страховому стажу, виходячи з розміру 2500 гривень.
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