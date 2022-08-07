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07.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 серпня

У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+25°C (відчувається як +22°C). Вітер півнично-східний, 4 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +29°...+31°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 40%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +29°...+23°C (відчувається як +33°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 31%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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