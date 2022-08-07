Прогноз погоди у Харкові на 7 серпня

У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+25°C (відчувається як +22°C). Вітер півнично-східний, 4 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +29°...+31°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 40%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +29°...+23°C (відчувається як +33°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 31%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, так що витратите час на користь, на найважливіше.
У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
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