07.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 серпня

У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+25°C (відчувається як +22°C). Вітер півнично-східний, 4 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.



Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +29°...+31°C (відчувається як +34°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 40%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.



Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +29°...+23°C (відчувається як +33°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 31%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.