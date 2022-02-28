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28.02.2022  11:24   Евгений Клочко

Логистический центр гуманитарной помощи создают на Харьковщине

Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в регионе местными властями было принято решение о создании логистического центра гуманитарной помощи.


ХОГА
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
 
Сегодня, 28 февраля, он провел совещание совместно с мэром Харькова, заместителями и участниками оперативного штаба.
 
"Мы объединяем жителей Харьковщины, представителей бизнеса, крупные торговые сети, получаем помощь от соседних областей, от друзей из-за границы. Постоянно поступает помощь и для ВСУ, и для граждан в укрытиях: продукты, одежда, компьютерная техника, гаджеты, автомобили, строительные материалы для защитных сооружений и многое другое", - заявил глава ХОГА.
 
По его словам, Департаменты Харьковской военной администрации совместно с мэрией скоординируют дальнейшие наши действия в соответствии с необходимостью.
 
Олег Синегубов отметил, что сейчас важно держать тесную коммуникацию с районами области и общинами.
 
"Планирую выехать лично на логистические центры. Все собранное будем распределять и на ВСУ, и на Тероборону, раненым, малоимущим семьям, тем, кто сейчас в укрытиях. Волонтеры уже это делают.
 
Мы сильны – потому что мы единственные!", - резюмировал Синегубов.
 
Тэги:  агрессия россии, харьков
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