28.02.2022 11:24 Евгений Клочко

Логистический центр гуманитарной помощи создают на Харьковщине

Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в регионе местными властями было принято решение о создании логистического центра гуманитарной помощи.



ХОГА

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Сегодня, 28 февраля, он провел совещание совместно с мэром Харькова, заместителями и участниками оперативного штаба.

"Мы объединяем жителей Харьковщины, представителей бизнеса, крупные торговые сети, получаем помощь от соседних областей, от друзей из-за границы. Постоянно поступает помощь и для ВСУ, и для граждан в укрытиях: продукты, одежда, компьютерная техника, гаджеты, автомобили, строительные материалы для защитных сооружений и многое другое", - заявил глава ХОГА.

По его словам, Департаменты Харьковской военной администрации совместно с мэрией скоординируют дальнейшие наши действия в соответствии с необходимостью.

Олег Синегубов отметил, что сейчас важно держать тесную коммуникацию с районами области и общинами.

"Планирую выехать лично на логистические центры. Все собранное будем распределять и на ВСУ, и на Тероборону, раненым, малоимущим семьям, тем, кто сейчас в укрытиях. Волонтеры уже это делают.

Мы сильны – потому что мы единственные!", - резюмировал Синегубов.