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28.02.2022  09:50   Евгений Клочко

Комендантский час в Харькове увеличили из-за частых артобстрелов

Комендантский час в Харькове продлится с 16:00 28 февраля до 6:00 1 марта.


МГ "Объектив"
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Харьковчан просят сделать все необходимое до 15:00, так как после - выходить на улицу запрещено. 
 
Жителям обязательно иметь при себе документы, запрещено передвигаться группами. В магазины или аптеки ходите максимум по 2 человека, лучше ходить женщинам. Ходите на небольшие расстояния. Уезжать за пределы города опасно!
 
Не провоцируйте, если вас остановила Тероборона или Полиция – ведите себя спокойно, покажите документы и объясните, куда вы идете или уезжаете.
 
Ранее, в связи с военным положением в Украине, комендантский час был введен с 18:00 до 6:00, еще ранее - 22:00 до 6:00.
 
Напомним, движение всего общественного транспорта в Харькове 27 февраля остановлено из-за боевых действий.
 
Тэги:  агрессия россии, комендантский час, харьков
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