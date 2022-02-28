28.02.2022 09:50 Евгений Клочко

Комендантский час в Харькове увеличили из-за частых артобстрелов

Комендантский час в Харькове продлится с 16:00 28 февраля до 6:00 1 марта.



МГ "Объектив"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Харьковчан просят сделать все необходимое до 15:00, так как после - выходить на улицу запрещено.

Жителям обязательно иметь при себе документы, запрещено передвигаться группами. В магазины или аптеки ходите максимум по 2 человека, лучше ходить женщинам. Ходите на небольшие расстояния. Уезжать за пределы города опасно! Не провоцируйте, если вас остановила Тероборона или Полиция – ведите себя спокойно, покажите документы и объясните, куда вы идете или уезжаете.

Ранее, в связи с военным положением в Украине, комендантский час был введен с 18:00 до 6:00, еще ранее - 22:00 до 6:00.