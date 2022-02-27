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27.02.2022  11:59   Евгений Клочко

Из-за уличных боев в Харькове не ходит общественный транспорт и закрыты для входа некоторые станции метро

Движение всего общественного транспорта в Харькове 27 февраля остановлено из-за боевых действий.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. По их информации, что из-за сложных военных действий в Харькове сейчас для входа закрыты станции метро Алексеевской линии, а также станции «Спортивная», «Холодная гора» и «Индустриальная» Холодногорско-заводской линии. Все, кто был в укрытиях, там и остаются.
 
Остальные станции метрополитена работают для укрытия граждан в открытом режиме.
 
Ранее сообщалось, что в харьковском метро прекращено движение проездов. Сам метрополитене работает в режиме укратия.
 
Тэги:  агрессия россии, транспорт, харьков
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