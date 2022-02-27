Из-за уличных боев в Харькове не ходит общественный транспорт и закрыты для входа некоторые станции метро

В этот день

Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Спокойный, но интересный день. Ситуации, которые раньше могли вызвать конфликт, могут быть решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 24 февраля Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.