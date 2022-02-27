Из-за уличных боев в Харькове не ходит общественный транспорт и закрыты для входа некоторые станции метро

Движение всего общественного транспорта в Харькове 27 февраля остановлено из-за боевых действий.
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Спокойный, но интересный день. Ситуации, которые раньше могли вызвать конфликт, могут быть решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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