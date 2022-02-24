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24.02.2022  15:21   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: в харьковском метро прекращено движение проездов (фото)

Об этом сообщила пресс-служба харьковской подземки.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Харьковского метрополитена, движение электропоездов остановлено. Подземка работает в режиме укрытия, поезда стоят на станциях, чтобы можно было разместить больше людей. О возобновлении движения, как и о режиме работы в ночное время, будет сообщено дополнительно.

 

Тэги:  агрессия рф, метро, харьков, прекращено движение
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