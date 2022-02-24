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24.02.2022  09:09   Дмитрий Колоней

В Украине введено военное положение - Указ Президента Владимира Зеленского (видео)

О введении военного положения в Украине Президент сообщил в своем видеообращении.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в 6:40 утра Президент Украины ввел военное положение по всей Украине.
 

 

 

 

 

Тэги:  агрессия рф, военное положение, харьков, украина
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