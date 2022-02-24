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24.02.2022  08:44   Дмитрий Колоней

Государственная граница Украины подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ

Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы, атаки на подразделения, погранотряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с АР Крым.
 
Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу. По ранениям среди охранников границы информация уточняется.
Тэги:  агрессия рф, атака границы, харьков, украина
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