24.02.2022 08:00

24 февраля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.

В День Велеса люди начинали утро с того, что кропили скотину водой, приговаривая: «Велес, скотий бог! Дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков: чтоб со двора шли-играли, а с поля шли-скакали», а молодицы пили крепкий мёд, чтобы «коровы были ласковы», а затем били своих мужей днищем (доской для прядения льна), чтобы «волы были послушные».

У православных «наследником» славянского Волоса стал христианский Власий, чей день отмечается тоже 24 февраля. В этот день непременно кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. Чтобы защититься от нее, необходимо было плотно закрыть все печные трубы вьюшками или даже замазать глиной. К святому Власию обращались с молитвой: «Дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, с поля шли-скакали».



Святому Власию также молились о благополучии в семейной жизни и хозяйственных делах, об исцелении от болезней горла и опасности удавления костью. В XIX веке в этот день пригоняли коров к церкви, служили молебен, окропляли их святой водой и давали им есть пышки с молочной кашей, чтобы коровы были с хорошим удоем.

Также в этот день...



В 1313 родился Джованни Боккаччо, итальянский писатель, автор первого «эротического» романа «Декамерон».



1446 – в бельгийском городе Брюгге была проведена первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для бедняков. После в Бельгии проводились всевозможные лотереи, благодаря которым были построены часовни, богадельни, водные каналы и портовые сооружения.



1582 – папа римский Григорий XIII издал буллу о переходе на новый, астрономически более верный календарь. Этот календарь стали именовать «григорианским» в отличие от прежнего, «юлианского», введенного еще в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем.



1719 – в Петербурге учреждена Кунсткамера – первый русский музей.



1744 – родился Федор Ушаков, выдающийся русский флотоводец, адмирал.



1786 – родился Вильгельм Гримм, сказочник. Именно Вильгельм занимался литературной обработкой собранных братьями сказок и преданий, самые известные из которых «Кот в сапогах», «Бременские музыканты».



1839 – Уильям Отис получает патент на паровой экскаватор.



1852 – Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».



1906 – родился Александр Роу, русский кинорежиссер, автор фильмов-сказок («Василиса Прекрасная», «Морозко», «Королевство кривых зеркал», «Финист – Ясный сокол»).



1917 – родилась Татьяна Яблонская, украинская художница, Народный художник СССР, Герой Украины.



1932 – родился Мишель Легран, композитор, джазовый пианист и дирижер, создатель киномюзикла «Шербургские зонтики».



1932 – родилась Майя Кристалинская, советская эстрадная певица.



1938 – в Арлингтоне (штат Нью-Джерси, США) появилась в продаже зубная щетка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.



1942 – начинает работу радиостанция «Голос Америки».



1955 – родился Стив Джобс, американский инженер и предприниматель, сооснователь и генеральный директор американской корпорации Apple Inc.



1959 – родился Владимир Горянский, украинский актер и телеведущий.



1961 – торжественное открытие аэропорта Орли в Париже.



1966 – родился Билли Зейн, американский актер («Титаник», «Клеопатра», «Снайпер», «Мертвый омут»).



1972 – авария на советской атомной субмарине К-19. К-19 – атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. За многочисленные аварии лодка имела на флоте прозвище «Хиросима».



1973 – на Центральном телевидении впервые вышла телепередача «Очевидное-невероятное».



1979 – на торгах в Техасе установлен мировой рекорд цены, уплаченной за свинью – 42500 долларов.



1986 – выпущен 250-тысячный автомобиль «Запорожец».



1988 – оперный гений Лучиано Паваротти исполнял партию Неморино в опере Доницетти «Любовный напиток» в берлинском театре «Немецкая опера». После исполнения его 165 раз вызывали на сцену и аплодировали в течение 1 часа 7 минут.



1991 – война в Персидском заливе: многонациональные войска, во главе с НАТО начали наземное наступление в Ираке и Кувейте.



2011 – киевское «Динамо» у себя дома, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского победило «Бешикташ» со счетом 4:0, тем самым пройдя в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.



Именины отмечают: Влас, Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Матвей, Порфирий.