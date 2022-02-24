24.02.2022 09:33 Дмитрий Колоней

Прошу харьковчан не выходить из дома и сохранять спокойствие - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об открывающихся убежищах и бесплатном проезде в транспорте.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился к жителям города на своем Telegram-канале:

"Уважаемые харьковчане!

Прошу вас сегодня не выходить из дома. В связи с осложнившейся ситуацией школы, садики и другие учреждения сегодня не работают - до прояснения обстановки.

При этом общественный транспорт работает в штатном режиме.

Ситуация в городе такая, что принято решение о том, что общественный транспорт работает бесплатно. Объекты инфраструктуры работают в плановом режиме.

Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие.

Буду вас информировать о происходящем и действиях городских властей в течение дня".

Также руководитель города сообщил об открывающихся укрытиях и бомбоубежищах - в жилых домах, на объектах инфраструктуры, которыми, в случае обострения ситуации, могут воспользоваться жители города.