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24.02.2022  09:33   Дмитрий Колоней

Прошу харьковчан не выходить из дома и сохранять спокойствие - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об открывающихся убежищах и бесплатном проезде в транспорте.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился к жителям города на своем Telegram-канале:  
 
"Уважаемые харьковчане!
 
Прошу вас сегодня не выходить из дома. В связи с осложнившейся ситуацией школы, садики и другие учреждения сегодня не работают - до прояснения обстановки. 
 
При этом общественный транспорт работает в штатном режиме. 
 
Ситуация в городе такая, что принято решение о том, что общественный транспорт работает бесплатно. Объекты инфраструктуры работают в плановом режиме.
 
Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие.   
 
Буду вас информировать о происходящем и действиях городских властей в течение дня".
 
Также руководитель города сообщил об открывающихся укрытиях и бомбоубежищах - в жилых домах, на объектах инфраструктуры, которыми, в случае обострения ситуации, могут воспользоваться жители города. 
 
 
 
Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков, украина
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