24.02.2022 10:26

По Харькову открываются бомбоубежища

Где в Харькове находится ближайшее укрытие можно узнать по телефону.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, сотрудники коммунальных учреждений открывают укрытия и бомбоубежища. Для ускорения вы можете позвонить ответственным лицам за гражданскую защиту своего района по прилагаемым телефонам.

Киевский район – 700 04 32 Индустриальный район – 93 10 14 Холодногорский район – 725 34 89 Московский район – 725 29 61 Новобаварский район – 712 50 34 Слободской район – 732 78 25 Немышлянский район – 725 32 61 Основянский район – 096 512 30 91 Шевченковский район – 725 29 97

Напомним, ранее мы писали о том, что госграница Украины подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ