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24.02.2022  10:26   

По Харькову открываются бомбоубежища

Где в Харькове находится ближайшее укрытие можно узнать по телефону.


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Как сообщает РЕДПОСТ, сотрудники коммунальных учреждений открывают укрытия и бомбоубежища. Для ускорения вы можете позвонить ответственным лицам за гражданскую защиту своего района по прилагаемым телефонам.
 
  1. Киевский район – 700 04 32
  2. Индустриальный район – 93 10 14
  3. Холодногорский район – 725 34 89
  4. Московский район – 725 29 61
  5. Новобаварский район – 712 50 34
  6. Слободской район – 732 78 25
  7.  Немышлянский район – 725 32 61
  8. Основянский район – 096 512 30 91
  9. Шевченковский район – 725 29 97 

Напомним, ранее мы писали о том, что госграница Украины подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ

 

Тэги:  агрессия россии, убежища, харькв
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